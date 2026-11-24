Amazon'da 11 gün kayıptı! Gençliğinde öğrendikleri hayatını kurtardıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Brezilya'da Alzheimer hastası 74 yaşındaki Janarino Ferreira dos Santos, Amazon ormanlarında kaybolduktan 11 gün sonra sağ olarak bulundu. Gençlik yıllarında ormanda çalıştığı öğrenilen yaşlı adam, yabani meyveler yiyerek, doğal kaynaklardan su içerek ve palmiye yapraklarından kendisine yatak yaparak hayatta kaldı. Kurtarma ekiplerinin bitkin halde bulduğu dos Santos, hastanede tedavi altına alındı.
- Brezilya'nın Macapa kentinde yaşayan Alzheimer hastası 74 yaşındaki Janarino Ferreira dos Santos, Amazon ormanlarında kaybolduktan 11 gün sonra sağ olarak bulundu.
- Dos Santos, 20 Kasım Cuma günü Macapa'dan yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki sık ormanlık alanda yalnızca iç çamaşırıyla, çıplak ayakla ve bitkin halde bulundu.
- Yaşlı adam, gençlik yıllarında Amazon ormanlarında çalışarak edindiği deneyimle yabani meyveler yiyip doğal su kaynaklarından su içerek hayatta kaldı.
Brezilya'da Alzheimer hastası 74 yaşındaki Janarino Ferreira dos Santos, Amazon ormanlarında kaybolduktan 11 gün sonra sağ olarak bulundu. Ormanda yabani meyveler yiyerek ve doğal kaynaklardan su içerek hayatta kalan yaşlı adamın, gençlik yıllarında aynı ormanlarda çalıştığı ortaya çıktı.
YAKINLARI KOMŞUYA GİDİNCE EVDEN ÇIKTI
Brezilya'nın Macapa kentinde Amazon ormanlarının hemen yakınında yaşayan dos Santos, yakınlarının komşu ziyaretine gittiği sırada evinden ayrıldı. Yaşlı adamdan haber alamayan ailesinin ihbarı üzerine kaybolmasından bir gün sonra geniş çaplı arama çalışmaları başlatıldı.
HELİKOPTER VE TERMAL KAMERALARLA ARANDI
Aile üyeleri, gönüllüler, itfaiye ekipleri ve güvenlik güçlerinin katıldığı arama çalışmalarında helikopterler, dronlar ve termal kameralar kullanıldı. Günler geçmesine rağmen yaşlı adamdan haber alınamazken torunu, arama çalışmalarının sürdürülmesi için çağrıda bulundu.
PALMİYE YAPRAKLARINDAN KENDİSİNE YATAK YAPTI
Arama ekipleri, ormanda tespit ettikleri ayak izlerinden dos Santos'un daireler çizerek dolaştığını belirledi. İzleri takip eden ekipler, yaşlı adamın açai palmiyelerinin yapraklarından yaptığı iki ayrı yatak buldu. Yataklardan birinin en az dört gün önce, diğerinin ise aynı sabah hazırlandığının anlaşılması ekiplerin umutlarını artırdı.
GENÇLİĞİNDE ORMANDA ÇALIŞMIŞ
Kurtarma çalışmalarına katılan orman görevlisi Aniel Cardoso, dos Santos'un gençlik yıllarında Amazon ormanlarında çalıştığını ve bölgeyi tanıdığını söyledi. Alzheimer hastası olmasına rağmen geçmişte edindiği deneyimlerden yararlanan yaşlı adamın, yabani meyveler yiyerek ve doğal su kaynaklarından su içerek 11 gün boyunca hayatta kaldığı belirlendi.
ÇIPLAK AYAKLA VE BİTKİN HALDE BULUNDU
Dos Santos, 20 Kasım Cuma günü Macapa kentinden yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki sık ormanlık alanda bulundu. Üzerinde yalnızca iç çamaşırı bulunan ve çıplak ayakla oturan yaşlı adamın oldukça bitkin olduğu görüldü. Cardoso, "Konuşamıyordu, artık yürüyemiyordu ve çok susamıştı" dedi.
HALATLARLA SEDYE YAPIP ORMANDAN ÇIKARDILAR
Yoğun bitki örtüsü, su basmış alanlar ve bataklıklar nedeniyle kurtarma ekipleri yaşlı adamı ormandan çıkarmakta güçlük çekti. Halatlar yardımıyla geçici bir sedye hazırlayan ekipler, dos Santos'u zorlu araziden geçirerek güvenli bölgeye ulaştırdı. Yaşlı adam, Macapa kentindeki bir hastanede tedavi altına alındı.
İKİ AY ÖNCE BENZER OLAY ACI BİTMİŞTİ
Orman görevlisi Cardoso, yaklaşık iki ay önce aynı bölgede kaybolan başka bir kişinin cansız bedenine ulaştıklarını hatırlattı. Dos Santos'un sağ bulunmasının kendileri için büyük bir mutluluk olduğunu belirten Cardoso, "Bu kez şükürler olsun ki vatandaşımızı sağ olarak kurtarabildik" ifadelerini kullandı.