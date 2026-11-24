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FIFA Başkanı Gianni Infantino, Dünya Kupası'ndan hisse satma planının ortaya çıktığı 28 Temmuz'dan bu yana 115 günde 39 kez özel jetle uçtu ve 32 ülkeyi ziyaret etti. BBC'nin uçuş takip kayıtları üzerinden yaptığı araştırmaya göre bu, ortalama üç günde bir özel uçuş anlamına geliyor.

Araştırmaya göre Infantino bu sürede 102 bin 800 milden fazla yol katetti ve toplam 213 saat 49 dakikayı, yani yaklaşık dokuz günü havada geçirdi. Ziyaret ettiği ülke sayısı, 2025'in aynı dönemindeki 18 ülkenin neredeyse iki katı. FIFA 39 uçuş rakamına itiraz etmedi.

UÇAKLAR FIFA SPONSORUNUN ŞİRKETİNE AİT

Infantino'nun kullandığı özel jetleri, FIFA'nın sponsorlarından Qatar Airways Grubu'na bağlı Qatar Executive işletiyor. FIFA, bu uçuşların sponsorluk gelirinden futbola ayrılan payı nasıl etkilediği sorusunu yanıtsız bıraktı. Kurum, Infantino'nun en son ne zaman tarifeli bir uçuşa bindiği sorusuna da yanıt vermedi.

Infantino seyahatlerinde federasyon başkanlarıyla görüştü, saha açılışlarına katıldı, siyasetçilerle bir araya geldi. Ekimde Endonezya'da tek bir ziyarette 16 ülkenin federasyon başkanıyla buluştu. Manila'da ise Asya futbolunun yöneticileriyle birlikte "Backache Boys" adlı dörtlüyle sahneye çıkıp şarkı söyledi.

"BAŞKANLIK İLE ADAYLIK BİRBİRİNE KARIŞTI"

Infantino, 18 Mart 2027'deki FIFA başkanlık seçiminde yeniden aday. Dünya Kupası ve diğer turnuvalardan özel yatırımcılara hisse satmayı öngören planı büyük tepki çekmiş ve rafa kaldırılmıştı. Infantino plan iptal edilmeden önce 211 üye federasyona, destek vermeleri halinde 40'ar milyon dolar alacaklarını yazmıştı.

FIFA'nın yönetişim komitesinin eski başkanı Miguel Maduro, seyahatlerin "kampanyanın parçası" olduğunu söyledi. Maduro, "FIFA'da kampanya finansmanı kuralı yok. Başkan resmi görevle gittiğini söyleyebilir ama dolaylı olarak kampanya yapıyor. Karşısına çıkacak hiç kimsenin bununla yarışacak mali gücü olmayacak" dedi. UEFA'nın eski CEO'su Lars-Christer Olsson da "Bu seyahatlerin maliyeti ne, parayı kim ödüyor? Özel jetlere harcanan para üye federasyonlara yatırılsa daha iyi olmaz mı?" diye sordu.

252 KİŞİNİN BİR YILLIK KARBON SALIMI

Hesaplamaya göre Infantino'nun uçuşları yaklaşık 1.673 ton karbondioksit eşdeğeri salıma yol açtı. Bu miktar, Avrupa Birliği verilerine göre 252 kişinin bir yılda ortalama ürettiği salıma denk geliyor.

FIFA'dan yapılan açıklamada, başkanın FIFA ile konfederasyonlar ve 211 üye federasyon arasındaki ilişkileri geliştirmekle yükümlü olduğu belirtildi. Açıklamada, "Bütün seyahatler FIFA kurallarına uygundur. Harcamalarımız yıllık raporda yayımlanıyor" denildi.

Kaynak: BBC