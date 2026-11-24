5 yıldıza güle güle dediler! Fenerbahçe'de yer yerinden oynayacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trendyol Süper Lig'de yaşadığı puan kayıplarının ardından zirve yarışında yara alan Fenerbahçe'de ara transfer dönemi öncesinde kapsamlı bir kadro operasyonu gündeme geldi. Aziz Yıldırım başkanlığındaki yönetimin, ocak ayında beş futbolcuyla yollarını ayırmayı planladığı iddia edildi.
- Fenerbahçe yönetiminin ayrılık listesinin başında Archie Brown ve Dorgeles Nene yer alıyor.
- Yüksek maaşı nedeniyle N'Golo Kante'nin cazip bir teklif gelmesi halinde satılması planlanıyor.
- Ocak ayında yeni bir santrfor transfer edilmesi halinde Romelu Lukaku ile yolların ayrılması öngörülüyor.
Fenerbahçe yönetiminin ayrılık listesinin başında Archie Brown ve Dorgeles Nene'nin bulunduğu öne sürüldü. Avrupa kulüplerinin transfer gündeminde yer alan Brown'un satışından önemli bir bonservis geliri elde edilmesi hedeflenirken beklenen katkıyı sağlayamayan Nene için de gelecek tekliflerin değerlendirileceği belirtildi.
KANTE'NİN MAAŞ YÜKÜNDEN KURTULMAK İSTİYORLAR
Sarı-lacivertlilerde geleceği tartışılan bir diğer isim ise N'Golo Kante oldu. Yüksek maaşı nedeniyle Fransız futbolcuyla yollarını ayırmaya sıcak bakan yönetimin, cazip bir teklif gelmesi halinde ayrılığa onay vereceği iddia edildi.
LUKAKU'NUN KADERİ YENİ TRANSFERE BAĞLI
Fenerbahçe'de Belçikalı golcü Romelu Lukaku'nun geleceğini ise yapılacak santrfor transferi belirleyecek. Sarı-lacivertli yönetimin, ocak ayında yeni bir golcüyü kadrosuna katması halinde Lukaku ile yollarını ayırmayı planladığı öne sürüldü.
GUENDOUZI DE GÖZDEN ÇIKARILDI
Performansından memnun kalınmadığı belirtilen Matteo Guendouzi için de ayrılık kapısının açık olduğu iddia edildi. Yönetimin, Fransız orta saha oyuncusuna transfer teklifi gelmesi halinde ayrılık konusunda kolaylık sağlayacağı aktarıldı.
YENİ TRANSFERLERE KAYNAK OLUŞTURULACAK
Süper Lig'in 12. haftası sonunda lider Galatasaray'ın 11 puan gerisine düşen Fenerbahçe'nin, söz konusu ayrılıklarla hem maaş bütçesini rahatlatmayı hem de yeni transferler için kaynak oluşturmayı hedeflediği belirtildi.