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Uefa Şampiyonlar Ligi'nde sahasında Aston Villa'yı ağırlayacak Galatasaray, karşılaşma öncesinde yaptığı aslan paylaşımıyla büyük beğeni topladı. İstanbul'un Sarıyer ilçesindeki aslan ihbarının günlerdir konuşulduğu bir dönemde sarı-kırmızılı kulüpten gelen paylaşım, zamanlamasıyla futbolseverlerin takdirini kazandı.

"ŞEHRE YENİ BİR ASLAN İNER"

Galatasaray, İngiliz ekibi Aston Villa ile oynayacağı kritik Şampiyonlar Ligi karşılaşması öncesinde "Şehre yeni bir aslan iner." ifadeleriyle bir paylaşımda bulundu. Sarıyer'deki aslan tartışmalarının sürdüğü günlerde yapılan paylaşım, futbolseverler tarafından söz konusu olaya gönderme olarak yorumlandı.

İSTANBUL GÜNLERDİR ASLANI KONUŞUYOR

İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Uskumruköy Mahallesi'nde 22 Kasım akşamı aslan görüldüğü yönündeki ihbar üzerine geniş çaplı arama çalışmaları başlatılmıştı. Havadan ve karadan yürütülen çalışmalarda aslan bulunduğuna dair somut bir bulguya rastlanmamıştı.

İstanbul Valiliği, görüntülerdeki hayvanın aslan veya diğer büyük kedi türlerinden biri olmadığının değerlendirildiğini açıklamıştı. Ancak hayvana ait yeni güvenlik kamerası görüntülerinin ortaya çıkması kafaları yeniden karıştırmıştı.

BEĞENİ YAĞMURUNA TUTULDU

Aslan tartışmaları devam ederken Galatasaray'ın Aston Villa maçı öncesinde yaptığı paylaşım, hem zamanlaması hem de taşıdığı mesajla büyük ilgi gördü. Sarı-kırmızılı kulübün paylaşımı beğeni yağmuruna tutulurken futbolseverlerden de övgü dolu yorumlar geldi.

"BU ADAMLAR BU İŞİ BİLİYOR"

Galatasaray'ın paylaşımını başarılı bulan futbolseverler, sarı-kırmızılı kulübün güncel bir olayı maç öncesindeki paylaşımına taşımasını takdir etti. Paylaşımın ardından "Süper paylaşım" ve "Bu adamlar bu işi biliyor" şeklinde yorumlar yapılmaya başlandı.