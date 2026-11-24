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İstanbul'un Sarıyer ilçesinde dişi aslan görüldüğü ihbarı üzerine başlatılan geniş çaplı arama çalışmaları Türkiye sınırlarını aşarak uluslararası basına yansıdı. ABD ve İngiltere merkezli yayın kuruluşları, İstanbul'daki aslan alarmını okuyucularına duyururken İstanbul Valiliğinin görüntülerdeki hayvanın aslan olmadığı yönündeki son açıklaması da haberlerde geniş yer buldu.

WASHINGTON POST İSTANBUL'DAKİ ASLAN ARAMASINI DUYURDU

ABD'nin önde gelen gazetelerinden The Washington Post, Associated Press (AP) imzalı haberinde Türk yetkililerin İstanbul'un kuzeyinde görülen bir aslanı aradığını aktardı. Hayvanın nereden geldiğinin bilinmediğine dikkat çekilen haberde, bir evden kaçmış olabileceği yönündeki değerlendirmelere de yer verildi.

ASLAN ALARMI FUTBOL BASININA DA YANSIDI

İngiltere merkezli futbol haber platformu GOAL, İstanbul'daki aslan alarmını Galatasaray ile Aston Villa arasındaki Şampiyonlar Ligi karşılaşmasıyla ilişkilendirdi. Galatasaray'ın "Aslanlar" lakabına dikkat çekilen haberde, Valiliğin yeni görüntülere ilişkin değerlendirmesi de aktarıldı. Abdülkerim Bardakcı'nın evinde beslediği tek aslanın oğlu olduğunu söylemesi de yabancı basının dikkatinden kaçmadı.

İNGİLİZ BASINI VATANDAŞLARA YAPILAN UYARIYI ÖNE ÇIKARDI

İngiliz gazetesi The Independent, Sarıyer'deki arama çalışmalarını bölge sakinlerinin evlerinde kalmaları yönündeki uyarılar üzerinden haberleştirdi. Gazete, hayvanın yakalanması için yürütülen operasyonu ve başlatılan soruşturmayı okuyucularına aktardı.

ASLAN HABERİ SİNGAPUR'A KADAR ULAŞTI

Singapur merkezli The Straits Times da İstanbul'daki aslan alarmını okuyucularına duyurdu. Gazete, hayvanın tavukların yanından geçmesine rağmen onlara zarar vermemesine ve ev ortamında yetiştirilmiş olabileceği ihtimaline dikkat çekti.

İNGİLİZLER KENDİ ÜLKELERİNDEKİ OLAYI HATIRLATTI

İngiltere merkezli The Gorilla Gazette ise İstanbul'daki aramaları mizahi bir dille ele aldı. Yayın kuruluşu, 2012 yılında İngiltere'nin Essex bölgesinde yaşanan benzer bir aslan alarmını hatırlatarak o dönemde de görülen hayvanın büyük bir ev kedisi olabileceğinin değerlendirildiğini aktardı.

VALİLİĞİN AÇIKLAMASI OLAYIN SEYRİNİ DEĞİŞTİRDİ

İstanbul Valiliği, 23 Kasım'da yaptığı açıklamada arama çalışmalarında bölgede aslan bulunduğuna dair somut bir bulguya rastlanmadığını bildirdi. Farklı açılardan çekilen yeni görüntülerin incelenmesi sonucunda hayvanın aslan veya diğer büyük kedi türlerinden biri olmadığının değerlendirildiği açıklandı.