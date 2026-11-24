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SAKARYA'nın Karasu ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü Zeynep Asan'ın (30) hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kazaya ilişkin gözaltına alınan otomobil sürücüsü Talha Y. (23) hakkında ev hapsi kararı verildi.

Kaza, 22 Kasım'da saat 23.30 sıralarında Aziziye Mahallesi Doğu Karadeniz Caddesi ile Selanik Caddesi'nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Zeynep Asan yönetimindeki 54 ALG 319 plakalı motosiklet ile Talha Y. yönetimindeki 54 HS 242 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Zeynep Asan hayatını kaybetti. Asan'ın beraberindeki M.M. (33) ile otomobil sürücüsü Talha Y. ve yanındaki M.A. (20) hafif yaralandı. Yaralılar, tedavileri sonrası taburcu oldu.

İKİ SÜRÜCÜ DE KUSURLU BULUNDU

Kazayla ilgili soruşturma kapsamında hazırlanan rapora göre; 2 sürücü de kusurlu bulundu. Motosiklet sürücüsü Zeynep Asan'ın kavşakta geçiş hakkı ihlali yaptığı, otomobil sürücüsü Talha Y.'nin ise kavşağa yaklaşırken hızını düşürmediğini değerlendirildi. Hastanedeki tedavisi sonrası gözaltına alınan ve mahkemeye sevk edilen otomobil sürücüsü Talha Y. hakkında ev hapsi kararı verildi.

Öte yandan kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı