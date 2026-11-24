Real Madrid'in Arda Güler paylaşımına beğeni yağdıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde PSV ile karşı karşıya gelmeye hazırlanan Real Madrid, antrenmandan Arda Güler ve Kylian Mbappe'nin fotoğraflarını paylaştı. İki yıldız futbolcunun kışlık antrenman kıyafetleri ve beyaz bereleri futbolseverlerin büyük beğenisini topladı.
Real Madrid'in antrenmandan paylaştığı karelerde Arda Güler ve Kylian Mbappe'nin aynı renk eşofman takımı, beyaz bere ve siyah eldivenlerle çalıştığı görüldü. İki futbolcunun kışlık kombinleri, antrenman görüntülerinin önüne geçti.
"ARDA'YA ÇOK YAKIŞMIŞ"
Özellikle milli futbolcu Arda Güler'in kışlık kombini Türk futbolseverlerden büyük beğeni topladı. Real Madrid'in paylaştığı fotoğrafların ardından çok sayıda futbolsever, "Arda'ya çok yakışmış" şeklinde yorumlar yaptı.