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Real Madrid'in antrenmandan paylaştığı karelerde Arda Güler ve Kylian Mbappe'nin aynı renk eşofman takımı, beyaz bere ve siyah eldivenlerle çalıştığı görüldü. İki futbolcunun kışlık kombinleri, antrenman görüntülerinin önüne geçti.

"ARDA'YA ÇOK YAKIŞMIŞ"

Özellikle milli futbolcu Arda Güler'in kışlık kombini Türk futbolseverlerden büyük beğeni topladı. Real Madrid'in paylaştığı fotoğrafların ardından çok sayıda futbolsever, "Arda'ya çok yakışmış" şeklinde yorumlar yaptı.