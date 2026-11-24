Ankara'da yaşayan İmran Menşur, bebekliğinden bu yana mücadele ettiği nadir hastalığa rağmen yazar olma hayalini gerçekleştirdi. Kitabının özel bireylere umut olmasını isteyen Menşur, yeni bir kitap yazmayı planlıyor.

9 AYLIKKEN YOĞUN BAKIMA KALDIRILDI

İmran Menşur, 9 aylıkken geçirdiği havale nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Yaklaşık 1 ay yoğun bakımda tedavi gören Menşur'un ailesine, yapılan tetkiklerin ardından çocuklarının yaşamayabileceği söylendi. Hastalığın beynini veya bacaklarını etkileyebileceği belirtilen Menşur'a, 1 yaşındayken Gazi Üniversitesi Hastanesi'nde metilmalonik asidemi tanısı konuldu.

İKİ AMELİYAT GEÇİRDİ, FİZİK TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Yurt dışından temin edilen ilaçlar ve özel mamalarla yaşamını sürdüren Menşur, tedavi sürecinde boy uzatma ve skolyoz ameliyatları geçirdi. İlkokul birinci sınıftan bu yana fizik tedavi gören Menşur'un tedavisi bugün de devam ediyor.

KİTABINI KENDİ BAŞINA YAZDI

Doğan Çağlar Özel Eğitim Meslek Lisesi Bilgisayar Bölümü'nden mezun olan Menşur, kitap okumaya duyduğu ilgiyi yazarlığa taşıdı. Şubat 2026'da yayımlanan "Hikayem Bitmedi" adlı kitabını herhangi bir eğitim ya da dışarıdan destek almadan, bilgisayarda kendi başına yazdı.

"KİTABIMIN ÖZEL BİREYLERE UMUT OLMASINI İSTİYORUM"

Kitabında yaşadığı zorlukları ve hayallerini anlattığını belirten Menşur, "Gördüğünüz gibi özel bir bireyim. Kitap okumayı çok seviyorum. Bu sebeple kitap yazmaya karar verdim. Böylelikle 'Hikayem Bitmedi' ortaya çıktı. Kitabımda yaşadığım zorlukları ve hayallerimi anlatıyorum. Gelecekteki en büyük hedeflerimden biri yazdıklarımın daha fazla insana ulaşması. 'Hikayem Bitmedi' kitabımın özel bireylere umut olmasını istiyorum. Bir diğer hedefim ise üniversitede bilgisayar programcılığı bölümünü okuyarak, çalışmaya başlamak" dedi.

"EN ÖNEMLİ ŞEY ÇABALAMAK VE İNANMAK"

Kitabını tamamen kendi imkanlarıyla yazdığını vurgulayan Menşur, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hiçbir eğitim, destek almadım. Özel bireyler hayallerinden hiçbir zaman vazgeçmesinler, çabalasınlar. En önemli şey çabalamak ve inanmak. Kendine inanınca her şey olur. Ben yaptıysam diğer özel bireyler de yapabilir. Umarım kitabım onlara umut ve ilham olur. Bu süreçte benim gibi özel birey olan arkadaşlarımın yazdığı kitapları okudum. Onları örnek alarak başladım. 'Arkadaşlarım yapabildiyse ben de yapabilirim' dedim. Henüz başlamadım; fakat yeni bir kitap yazmayı düşünüyorum. Devamı gelecek."

"BİZ DE BİR ŞEYLERİ BAŞARABİLİRİZ"

Yaşadığı sürecin kendisine sabretmeyi ve umudunu kaybetmemeyi öğrettiğini ifade eden Menşur, "Engelliyiz diye evde oturacak değiliz. Biz de bir şeyleri başarabiliriz. Önemli olan imkan verilmesi. İmkan verilince her şeyin yapılabileceğini düşünüyorum. Bununla ilgili örneklerimiz var. Buna ben de örnek olabildiysem ne mutlu bana" ifadelerini kullandı.

"KARDEŞİMLE GURUR DUYUYORUM"

İmran'ın ablası Kübra Menşur ise ailelerin özel gereksinimli çocuklarına destekleyici bir yaklaşım sergilemesi gerektiğini söyledi. Menşur, "Çocuklarının yapabildiği kadarını desteklemeleri, onlardan daha fazlasını beklemeden ama onları doğru şekilde yönlendirerek ilerlemeleri gerekiyor. Biz İmran'a hiçbir zaman 'Sen yapamazsın, buraya gidemezsin' demedik. İmran, yapacağına karar verdiği zaman bunu başarabilen bir kız çocuğu. Bütün ailelere söylüyorum; onlar bizim için bir cennet anahtarı. Her zaman yanındayız, yakınındayız. Kardeşimin herkese umut olacağını biliyorum ve onunla gurur duyuyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı