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Katolik dünyasının merhum ruhani lideri Papa Franciscus'un özel günlüğünden Vatikan tarafından yayımlanan bölümler dikkat çekti. Associated Press'in (AP) aktardığına göre Franciscus, günlüğünde hayatı boyunca üç kez şeytanla karşılaştığını düşündüğünü yazdı.

İKİSİ ARJANTİN'DE YAŞANMIŞ

Papa Franciscus, söz konusu karşılaşmalardan ikisinin Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te, üçüncüsünün ise 2018 yılında gerçekleştirdiği tartışmalı Şili ziyaretinin ardından yaşandığını anlattı.

"ARTIK İSTEDİĞİM HER ŞEYİ ELDE ETTİM"

Franciscus, Şili'deki cinsel istismar mağdurlarının açıklamalarını haksız yere reddetmesinin ardından yaşadığını belirttiği üçüncü karşılaşmada, şeytanın kendisine istediği her şeyi elde ettiğini söylediğini yazdı. Önceki iki karşılaşmada gözlerini unutamadığını belirten Papa, üçüncü karşılaşmada ise duyduğunu söylediği güçlü ve boğuk sesin hafızasından silinmediğini aktardı.

GÜÇ VE İKTİDARLA MÜCADELE ETMİŞ

Günlükteki ifadeler, Franciscus'un 2021 ve 2022 yılları arasında derin bir manevi kriz yaşadığını da ortaya koydu. Katolik dünyasının en güçlü dini makamında bulunan Franciscus'un, kendisini dünyanın üzerinde görerek yetkilerini kullanma arzusuyla mücadele ettiği belirtildi.

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi