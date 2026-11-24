Rusya'nın gizli kayıtları sızdırıldı! Savaşın bilançosu korkunç boyuttaGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Rusya'nın Ukrayna savaşındaki kayıplarına ilişkin çarpıcı bir araştırma yayımlandı. New York Post'un aktardığı araştırmaya göre Rusya'nın Şubat 2022'den bu yana 700 binden fazla askerini kaybetmiş olabileceği belirtildi. Bu rakam, yaklaşık her 200 Rus vatandaşından birinin savaşta hayatını kaybettiği anlamına geliyor.
- Mediazona ve Meduza'nın ortak araştırmasında incelenen sızdırılmış Rosstat verilerine göre, Eylül 2026 sonu itibarıyla en az 490 bin Rus askerinin ölümü resmi kayıtlara geçti.
- Araştırmacılar, kayıt gecikmeleri ve kayıp askerler hesaba katıldığında gerçek ölü sayısının 720 bini aşmış olabileceğini, bunun da yaklaşık her 200 Rus vatandaşından birine denk geldiğini tahmin ediyor.
- Yaralılar dahil edildiğinde Rus ordusunun toplam kaybının 2 milyonu aşabileceği ve Rusya'nın 2026 boyunca yaklaşık 409 bin yeni askeri orduya katabileceği öngörülüyor.
Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın bilançosuna ilişkin çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. New York Post'un aktardığı araştırmaya göre Rusya, savaşın başladığı Şubat 2022'den bu yana 700 bin askerini kaybetmiş olabilir.
RUSYA'NIN GİZLİ KAYITLARI SIZDIRILDI
Bağımsız Rus yayın kuruluşları Mediazona ve Meduza tarafından gerçekleştirilen ortak araştırmada, Rusya Federal Devlet İstatistik Servisinin (Rosstat) bilgisayar korsanları tarafından ele geçirilen verileri incelendi. Eylül 2026 sonu itibarıyla en az 490 bin Rus askerinin ölümünün resmi kayıtlara geçtiği belirlendi.
HER 200 RUS VATANDAŞINDAN BİRİ
Ölümlerin resmi kayıtlara geçmesindeki gecikmeleri ve hayatını kaybettiği değerlendirilen kayıp askerleri de hesaba katan araştırmacılar, gerçek sayının 720 bini aşmış olabileceğini bildirdi. Bu rakam, Rusya'nın toplam nüfusu dikkate alındığında yaklaşık her 200 vatandaştan birinin savaşta hayatını kaybettiği anlamına geliyor.
TOPLAM KAYIP 2 MİLYONU AŞABİLİR
Yaralı askerlerin de hesaba katılmasıyla Rus ordusunun toplam kaybının 2 milyonu aşabileceği değerlendiriliyor. Araştırmadaki tahminlerin doğrulanması halinde Ukrayna savaşı, Rusya açısından İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en ağır askeri kayıpların yaşandığı çatışma olacak.
409 BİN YENİ ASKER HEDEFİ
Ağır kayıplara rağmen Rusya'nın 2026 yılı boyunca yaklaşık 409 bin yeni askeri orduya katabileceği öngörülüyor. Moskova yönetiminin gönüllülere sunduğu yüksek maaşlar ve maddi teşviklerle asker alımını sürdürdüğü ancak bu teşviklerin etkisinin azalmaya başladığı belirtiliyor.
RAKAMLAR BAĞIMSIZ ARAŞTIRMAYA DAYANIYOR
Yayımlanan rakamlar, Rusya'nın resmi olarak açıkladığı savaş bilançosunu değil, sızdırılan belgeler ve istatistiksel hesaplamalar üzerinden hazırlanan bağımsız araştırmanın sonuçlarını yansıtıyor.