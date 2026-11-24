Antakya'da şehir içi seferi yapan bir özel halk otobüsünde, şoförün rampada durmayı reddetmesi üzerine başlayan tartışma kısa sürede arbedeye dönüştü. Yaşananlar otobüsteki yolculara korku dolu anlar yaşattı.

"BURADA ŞU AN DURAMAM"

Aydınlıkevler Mahallesi İzmir Caddesi'nde, Expo Antakya Alanı ile Habibi Neccar Dağı arasında sefer yapan 117 numaralı özel halk otobüsünde bir yolcu, şoföre durmasını söyleyerek inmek istedi. Rampa aşağı ilerleyen otobüsün şoförü, yolcuya "Burada şu an duramam, araç kayabilir. Biraz ileride duracağım" yanıtını verdi.

KÜFÜR EDEREK ŞOFÖRE SALDIRDI

Şoförün sözlerine sinirlenen yolcu, inmekte ısrar ederek yerinden kalktı ve şoförün yanına gitti. Bir süre şoförle tartışan yolcu, küfürler ederek seyir halindeki otobüsün şoförüne saldırdı. Şoför, arbede sırasında aracı güçlükle durdurdu. Bazı yolcular araya girerken, diğer yolcular büyük korku yaşadı.

"SİLAHI VAR" İDDİASI PANİĞİ ARTIRDI

Şoförün arka kapıyı açmasıyla yolcular araçtan inmeye çalıştı. Bu sırada bir kadın yolcunun, saldırganın üzerinde silah bulunduğunu söylemesi paniği artırdı. Ön taraftaki yolcuların müdahalesiyle saldırgan otobüsten indirildi. Diğer yolcuların yeniden araca binmesinin ardından şoför seferine devam etti.

O ANLAR KAMERADA

Şoföre saldırı ve yolcuların yaşadığı panik, hem bir yolcunun cep telefonu kamerasıyla hem de otobüsün güvenlik kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Otobüsteki anları cep telefonuyla görüntüleyen yolcu Rabia Yelkaya, araçtaki herkesin korku ve panik yaşadığını anlattı.

"OTOBÜSTE BULUNAN HERKES BÜYÜK KORKU YAŞADI"

Olay sırasında otobüste bulunan Rabia Yelkaya, yaşananları şöyle anlattı:

"Otobüsteki bir yolcu inmek istedi. Dağ Mahallesi'nde yolların yokuşlu ve kaygan olması nedeniyle şoför, 'Burada şu an duramam, araç kayabilir. Biraz ileride duracağım' dedi. Ancak yolcu oldukça gergin ve agresifti. Bir anda şoförün üzerine doğru ilerleyerek burada durmak zorunda olduğunu söylemeye başladı. Ardından şoförün üzerine çullandı. O sırada otobüs hareket halindeydi ve araç bir anda sarsıldı. Şoför de otobüsü durdurdu. Bunun üzerine birkaç yolcu harekete geçti. Arka kapı açılınca inmeye hazırlanıyorduk. O sırada elinden çocuğunu tutan bir kadın geldi ve adamın üzerinde silah olduğunu söyledi. Bunu duyduğum anda çok korktum. O anın telaşıyla video çekmeye devam etmişim, açıkçası ne yaptığımın tam olarak farkında değildim. Birkaç kişi otobüsten indi. Ön taraftaki yolcular şoförün yanında durarak şahsın otobüsten indirilmesini sağladı. Sonrasında yolumuza devam ettik."

"KİMSENİN BAŞKALARININ HAYATINI TEHLİKEYE ATMAYA HAKKI YOK"

Özellikle silah olduğunun söylenmesinin ardından otobüsteki herkesin gerildiğini belirten Yelkaya, "Özellikle silah olduğu söylendikten sonra otobüsteki herkes çok gerildi ve paniğe kapıldı. Kimsenin insanları bu şekilde korkutmaya hakkı yok. Hepimiz zor ve stresli süreçlerden geçiyoruz ancak kimsenin bu şekilde başkalarının hayatını tehlikeye atmaya hakkı yok. O sırada otobüste bulunan herkes büyük korku yaşadı. Özellikle yanında çocuğu bulunan kadın için çok endişelendik" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı