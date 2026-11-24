Fenerbahçe Başkan Vekili Barış Göktürk'ün, sarı-lacivertli kulübün başkanı Aziz Yıldırım ile problem yaşadığı ileri sürülmüştü. Söz konusu iddiaları kesin bir dille yalanlayan Göktürk, yönetim içerisinde fikir ayrılıklarının yaşanabileceğini ancak bunun bir sorun anlamına gelmediğini belirtti.

Göktürk, konuya ilişkin "Ne başkanımız Aziz Yıldırım'la ne de yönetimden herhangi bir arkadaşımla sorunum yok. Fikir ayrılıkları tabii ki olabilir. Yönetimler de bunun için var." ifadelerini kullandı.

BAŞKAN ADAYLIĞI İÇİN AÇIK KAPI BIRAKTI

Fenerbahçe'nin gelecek yıl yapılacak başkanlık seçimine ilişkin de konuşan Barış Göktürk, adaylık konusunda dikkat çeken ifadeler kullandı. Aziz Yıldırım'ın karşısına aday olarak çıkmayacağını belirten Göktürk, Yıldırım'ın aday olmaması durumunda başkanlığa talip olabileceğini açıkladı.