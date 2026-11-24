Türk rock müziğinin acı kaybı! Asena Özçetin trafik kazasında hayatını kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türk rock müziğinin tanınan kadın vokalistlerinden Asena Özçetin, geçirdiği trafik kazasında 53 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi, solistliğini yaptığı Karakedi grubu duyurdu.
- 53 yaşındaki rock ve metal vokalisti Asena Özçetin, geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.
- Özçetin'in ölüm haberini, uzun yıllar solistliğini yaptığı Karakedi grubu duyurdu.
- 14 Mayıs 1973'te İstanbul'da doğan Özçetin, Karakedi, Cats ve Dragonborn gruplarında solist olarak yer aldığı 30 yılı aşkın bir müzik kariyerine sahipti.
Türk rock ve metal müzik sahnesinin tanınan kadın vokalistlerinden Asena Özçetin'den acı haber geldi. Uzun yıllardır farklı müzik gruplarında solistlik yapan 53 yaşındaki sanatçı, geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi. Özçetin'in vefat haberi, müzik dünyasında üzüntüye neden oldu.
ACI HABERİ KARAKEDİ GRUBU DUYURDU
30 yılı aşkın süredir müzik dünyasında yer alan Asena Özçetin'in hayatını kaybettiği haberini, uzun yıllardır solistliğini yaptığı Karakedi grubu duyurdu. Sanatçının ölümünün ardından müzisyen dostları ve sevenleri taziye mesajları paylaştı.
Geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitiren Özçetin'in kazanın nerede ve nasıl meydana geldiğine ilişkin ise henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.
30 YILI AŞKIN MÜZİK KARİYERİ VARDI
14 Mayıs 1973 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Asena Özçetin, küçük yaşlardan itibaren müziğe ilgi duydu. Rock ve metal müzik alanında kendine özgü vokal tarzıyla tanınan sanatçı, kariyeri boyunca farklı müzik gruplarında sahne aldı.
Özçetin; Karakedi, Cats ve Ankara merkezli epik metal grubu Dragonborn gibi topluluklarda solist olarak görev yaptı. Sahne performanslarının yanı sıra solo çalışmalarına da devam eden sanatçı, 30 yılı aşkın müzik kariyerinde rock ve metal müzik dinleyicilerinin tanıdığı isimlerden biri oldu.
ŞARKILARIYLA HAFIZALARDA YER EDİNDİ
Asena Özçetin, "Uçurumlar Arasında" albümünün yanı sıra "Yeter Ki Susma", "Bana Kalan", "Kadınlar Bayramı", "Kanatlar", "Kimse Bilmez", "Yoktur Eşin" ve "Son Sözüm" gibi şarkılarıyla da müzikseverlerin karşısına çıktı.
Sanatçının ani vefatı, rock ve metal müzik camiasında büyük üzüntü yarattı.