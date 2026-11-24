Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Türk rock ve metal müzik sahnesinin tanınan kadın vokalistlerinden Asena Özçetin'den acı haber geldi. Uzun yıllardır farklı müzik gruplarında solistlik yapan 53 yaşındaki sanatçı, geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi. Özçetin'in vefat haberi, müzik dünyasında üzüntüye neden oldu.

ACI HABERİ KARAKEDİ GRUBU DUYURDU

30 yılı aşkın süredir müzik dünyasında yer alan Asena Özçetin'in hayatını kaybettiği haberini, uzun yıllardır solistliğini yaptığı Karakedi grubu duyurdu. Sanatçının ölümünün ardından müzisyen dostları ve sevenleri taziye mesajları paylaştı.

Geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitiren Özçetin'in kazanın nerede ve nasıl meydana geldiğine ilişkin ise henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.

30 YILI AŞKIN MÜZİK KARİYERİ VARDI

14 Mayıs 1973 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Asena Özçetin, küçük yaşlardan itibaren müziğe ilgi duydu. Rock ve metal müzik alanında kendine özgü vokal tarzıyla tanınan sanatçı, kariyeri boyunca farklı müzik gruplarında sahne aldı.

Özçetin; Karakedi, Cats ve Ankara merkezli epik metal grubu Dragonborn gibi topluluklarda solist olarak görev yaptı. Sahne performanslarının yanı sıra solo çalışmalarına da devam eden sanatçı, 30 yılı aşkın müzik kariyerinde rock ve metal müzik dinleyicilerinin tanıdığı isimlerden biri oldu.

ŞARKILARIYLA HAFIZALARDA YER EDİNDİ

Asena Özçetin, "Uçurumlar Arasında" albümünün yanı sıra "Yeter Ki Susma", "Bana Kalan", "Kadınlar Bayramı", "Kanatlar", "Kimse Bilmez", "Yoktur Eşin" ve "Son Sözüm" gibi şarkılarıyla da müzikseverlerin karşısına çıktı.

Sanatçının ani vefatı, rock ve metal müzik camiasında büyük üzüntü yarattı.