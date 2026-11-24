Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Sivas'ta 10 Eylül 2026'da Divriği ilçesine bağlı Göndüren köyü kırsalında hayvancılık yapan E.B.'nin 11 aylık bebeğinin kaybolduğu ihbarı üzerine arama çalışmaları başlamıştı.

ANNE VE BABA DAHİL 6 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Bebeğin bulunması için AFAD, Jandarma ve diğer ekipler tarafından kırsalda geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Çalışmalar sürerken, soruşturmayı yürüten Divriği Cumhuriyet Savcılığı verilen şüpheli ifadeler üzerine anne E.B. (27) ve baba Y.B.'nin (41) de aralarında bulunduğu 6 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÇELİŞKİLİ İFADELER DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Aile bireylerinin kolluk kuvvetlerine verdikleri ilk ifadede, bebeğin yabani hayvanlar tarafından kaçırılmış olabileceği yönünde oldu. Anne E.B. daha sonra ifadesini değiştirip bebeği baba Y.B.'nin öldürdüğünü iddia etti. Anne cezaevinde yine babayı suçlayarak babanın bebeği sattığını iddia etti. İddia üzerine Diyarbakır'da bebeği satın aldığı düşünülen M.K. gözaltına alınarak, ifadesinin ardından suçsuz olduğu düşünülüp serbest bırakıldı.

ADLİ TIP RAPORU BEKLENİYOR

Arama çalışmalarının ilk gününde Büşra ve ailesinin ikamet ettiği çadırdan yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta Büşra'ya ait olduğu değerlendirilen tişört, zıbın ve alt bebek bezi bulunmuştu. Buluntuların Büşra'ya ait olup olmadığının anlaşılması, üzerinde kan veya soruşturmaya etki edecek farklı bir bulgu yer alıp almadığının incelenmesi için adli tıp kurumuna gönderildi. Soruşturmadaki şüphelerin netleşmesi için adli tıp kurumundan gelecek sonuçlar bekleniyor.

ARAMA ÇALIŞMALARI DURDURULDU

Adli tıp kurumundan bebeğe ait kıyafetlerle ilgili sonuç beklenirken AFAD ve jandarma ekipleri, 75 gün boyunca arama çalışmalarını sürdürdü. Arama çalışmaları, bölgedeki olumsuz hava şartları nedeniyle durduruldu. Yetkililer, uygun hava şartları ile birlikte arama çalışmalarının devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı