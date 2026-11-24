Şanlıurfa'da kahreden ölüm! 4 yaşındaki çocuk elma yerken boğulduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde, evinde elma yerken nefes borusuna parça kaçtığı öne sürülen Suriye uyruklu 4 yaşındaki Zeynep Cellud, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Ailesinin ihbarı üzerine Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan küçük kız, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Eyyübiye'de 4 yaşındaki bir çocuk, elma yediği sırada nefes borusuna parça kaçması sonucu yaşamını yitirdi. Küçük kızın ölümü ailesini ve yakınlarını yasa boğdu.
ELMA YERKEN NEFES BORUSUNA PARÇA KAÇTI
Eyyübiye ilçesine bağlı kırsal Koçören Mahallesi'nde sabah saatlerinde yaşanan olayda, iddiaya göre Suriye uyruklu Zeynep Cellud (4) evinde elma yediği sırada nefes borusuna parça kaçtı. Küçük kızın nefes almakta güçlük çektiğini fark eden ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
HASTANEDE KURTARILAMADI
İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekipleri, Zeynep Cellud'u Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Acil serviste tedavi altına alınan küçük kız, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Zeynep Cellud'un ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.