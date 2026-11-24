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Eyyübiye'de 4 yaşındaki bir çocuk, elma yediği sırada nefes borusuna parça kaçması sonucu yaşamını yitirdi. Küçük kızın ölümü ailesini ve yakınlarını yasa boğdu.

ELMA YERKEN NEFES BORUSUNA PARÇA KAÇTI

Eyyübiye ilçesine bağlı kırsal Koçören Mahallesi'nde sabah saatlerinde yaşanan olayda, iddiaya göre Suriye uyruklu Zeynep Cellud (4) evinde elma yediği sırada nefes borusuna parça kaçtı. Küçük kızın nefes almakta güçlük çektiğini fark eden ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

HASTANEDE KURTARILAMADI

İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekipleri, Zeynep Cellud'u Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Acil serviste tedavi altına alınan küçük kız, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Zeynep Cellud'un ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı