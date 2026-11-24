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Abd Başkanı Donald Trump, yasak aşk skandalının ardından yeniden Nvidia'nın CEO'luk koltuğuna oturan Jensen Huang hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Huang'ın ilişki yaşadığı Çinli iş insanı Alice Huang'a yönelik casusluk suçlamalarına değinen Trump, bu iddialara inanmadığını söyledi.

"HER GÜZEL ÇİNLİ KADINA CASUS DİYORLAR"

CNBC'nin canlı yayınına telefonla bağlanan Trump, Jensen Huang'a destek vererek şu ifadeleri kullandı: "Ne zaman güzel ya da çekici bir Çinli kadın olsa onun casus olduğunu söylüyorlar. Jensen'in durumunda bunun doğru olduğuna inanmıyorum."

YASAK AŞK SKANDALIYLA GÖREVİNDEN AYRILMIŞTI

Yapay zeka ve çip teknolojisinin önde gelen isimlerinden Jensen Huang, evlilik dışı ilişkisini kabul etmesinin ardından Nvidia'daki görevinden ayrılmıştı. Çinli iş insanı Alice Huang'ın Pekin yönetiminin istihbarat teşkilatıyla bağlantılı olabileceğine ilişkin haberler ise olayın ulusal güvenlik boyutuyla da tartışılmasına neden olmuştu.

ÇİN İSTİHBARATIYLA BAĞLANTISI ARAŞTIRILIYOR

The New York Times'a konuşan kaynaklara göre Alice Huang, Jensen Huang ile ilişkisi sırasında Çin Devlet Güvenlik Bakanlığında görevli bir isimle iletişim halindeydi. ABD istihbarat birimleri, söz konusu bağlantıları ve hassas bilgilerin Çin'e aktarılıp aktarılmadığını araştırıyor. Çin yönetimi ise casusluk suçlamalarını reddediyor.

TRUMP'TAN HUANG'A TAM DESTEK

Trump, ABD'nin teknoloji alanında öne çıkan isimlerini koruması gerektiğini belirterek Huang'ın yeniden Nvidia'nın başına geçmesini destekledi. ABD Başkanı, Huang'ın görevine dönmesinin ulusal güvenlik açısından risk oluşturduğunu düşünmek için bir neden bulunmadığını da ifade etti.

ÇALIŞANLARI TEZAHÜRATLARLA KARŞILADI

Nvidia yönetim kurulunun aldığı kararla yeniden CEO'luk görevine getirilen Huang, şirket merkezine dönüşünde çalışanlarının coşkulu karşılamasıyla karşılaştı. Bir çalışanın Huang'ın boynuna sarılması ve diğer çalışanların "Jensen, Jensen" diye tezahürat yapması dikkat çekti.