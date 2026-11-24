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Milyonlarca vatandaşı doğrudan ilgilendiren 2027 yılı yeniden değerleme oranı yüzde 27,83 olarak açıklandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni yılda pasaport harçlarından trafik cezalarına, IMEI kayıt ücretinden yurt dışına çıkış harcına kadar birçok kalemde artış yaşanacak.

YENİDEN DEĞERLEME ORANI YÜZDE 27,83 OLDU

2027 yılında uygulanacak vergi, harç ve cezaları belirleyen yeniden değerleme oranı yüzde 27,83 olarak ilan edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilgili mevzuat kapsamında yetkisini kullanarak farklı bir oran belirlememesi halinde yeni tutarlar 1 Ocak 2027 itibarıyla uygulanmaya başlanacak.

MİLYONLARCA VATANDAŞI İLGİLENDİREN DEĞİŞİKLİKLER

Yeniden değerleme oranıyla birlikte vergi, harç ve cezaların yanı sıra çalışanların yemek ve ulaşım giderleri, kira geliri vergisi istisnası, temettü gelirlerinin beyan sınırı, gayrimenkul satışlarından elde edilen kazançlara ilişkin vergi istisnası, fatura ve amortisman sınırı, binek otomobil giderleri, emlak vergisi, IMEI kayıt ücreti ve yurt dışına çıkış harcı gibi birçok kalemde değişiklik yaşanacak.

PASAPORT HARÇLARI YÜKSELECEK

Yeni yılda pasaport almak veya mevcut pasaportunu yenilemek isteyen vatandaşların ödeyeceği harç tutarları da artacak. Yeniden değerleme oranının aynen uygulanması halinde pasaport harçları şöyle olacak:

- 6 aylık pasaport: 2 bin 806 liradan 3 bin 586 liraya

- 1 yıllık pasaport: 4 bin 103 liradan 5 bin 245 liraya

- 10 yıllık pasaport: 13 bin 410 liradan 17 bin 142 liraya

Söz konusu tutarlara pasaport defter bedeli de eklenecek.

YURT DIŞINA ÇIKIŞ HARCI BİN 598 LİRAYA YÜKSELECEK

Yurt dışına seyahat edecek vatandaşların ödemek zorunda olduğu çıkış harcı da yeniden değerleme oranından etkilenecek. Mevcut durumda bin 250 lira olarak uygulanan yurt dışına çıkış harcının 2027 yılında bin 598 liraya yükselmesi bekleniyor.

TRAFİK CEZALARINA YÜZDE 27,83 ZAM

Yeni yılda sürücülerin trafik kurallarını ihlal etmeleri durumunda ödeyecekleri cezalar da artacak. Yeniden değerleme oranının aynen uygulanması halinde kırmızı ışık ihlalinden alkollü araç kullanmaya kadar birçok trafik cezası yeniden belirlenecek.

2027 yılında uygulanması beklenen trafik cezaları şöyle:

- Kırmızı ışıkta geçmek: 6 bin 391 TL

- Seyir halinde cep telefonu kullanmak: 6 bin 391 TL

- Alkollü araç kullanmak: 31 bin 957 TL

- Ehliyetsiz araç kullanmak: 51 bin 132 TL

- Plakasız araç kullanmak: 58 bin 801 TL

- Sahte plaka kullanmak: 178 bin 962 TL

- Drift atmak: Yaklaşık 178 bin TL

- Trafikte kavga çıkarmak veya ısrarlı takip yapmak: Yaklaşık 230 bin TL

RADAR VE HIZ SINIRI CEZALARI DA DEĞİŞECEK

Yerleşim yeri içinde ve dışında hız sınırını aşan sürücülere uygulanacak cezalar da yeni yılda artacak.

Yerleşim yeri içinde hız sınırını aşmanın cezası:

Hız sınırı ihlali 2027 cezası

6-10 km/sa 2.556 TL

11-15 km/sa 5.113 TL

16-20 km/sa 7.669 TL

21-25 km/sa 10.226 TL

26-35 km/sa 15.339 TL

36-45 km/sa 19.174 TL

46-55 km/sa 25.566 TL

56-65 km/sa 31.957 TL

66 km/sa ve üzeri 38.349 TL

Yerleşim yeri dışında hız sınırını aşmanın cezası:

Hız sınırı ihlali 2027 cezası

11-15 km/sa 2.556 TL

16-20 km/sa 5.113 TL

21-25 km/sa 7.669 TL

26-30 km/sa 10.226 TL

31-40 km/sa 15.339 TL

41-50 km/sa 19.174 TL

51-60 km/sa 25.566 TL

61-70 km/sa 31.957 TL

71 km/sa ve üzeri 38.349 TL

YEMEK KARTI ÜCRETLERİ DEĞİŞECEK

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren günlük yemek bedeline ilişkin vergi istisnası da yeni yılda artacak. Paylaşılan hesaplamalara göre günlük yemek bedeli istisnasının KDV hariç 385,02 lira, KDV dahil 421,80 lira olması öngörülüyor.

Söz konusu tutarlar, işverenlerin çalışanlarına ödemek zorunda olduğu asgari yemek ücretini değil, vergi istisnası kapsamında değerlendirilen sınırı ifade ediyor.

ÇALIŞANLARIN ULAŞIM GİDERLERİ ARTACAK

İşverenlerin çalışanlarına servis imkanı sağlamadığı durumlarda uygulanan ulaşım gideri istisnası da yeniden değerleme oranıyla birlikte yükselecek. Çalışılan günlere ait günlük ulaşım bedelinin 202,11 liraya kadar olan kısmının gelir vergisinden istisna tutulması öngörülüyor.

KİRA GELİRİ VERGİSİ İSTİSNASI YÜKSELECEK

Konutlarını kiraya vererek gelir elde eden mülk sahiplerini ilgilendiren kira geliri vergisi istisnası da yeni yılda değişecek. 2027 yılı için konut kira gelirlerinde uygulanacak istisna tutarının 74 bin 141 liraya yükselmesi bekleniyor. Yasal şartları sağlayan mükellefler, kira gelirlerinin bu tutara kadar olan kısmı için gelir vergisi ödemeyecek.

GELİR VERGİSİ BEYAN SINIRI DEĞİŞECEK

Temettü gelirleri, iş yeri kira gelirleri ve birden fazla işverenden elde edilen ücret gelirleri gibi vergi kesintisine tabi gelirlerin beyanında kullanılan sınır tutarının 2027 yılında 511 bin 320 liraya yükselmesi öngörülüyor.

Herhangi bir vergi kesintisi veya istisna uygulamasına tabi olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratları için uygulanan beyan sınırının ise 28 bin 122 lira olması bekleniyor. Yurt dışındaki banka hesaplarından elde edilen faiz gelirleri de bu kapsamda değerlendirilebiliyor.

GAYRİMENKUL SATIŞINDA VERGİ İSTİSNASI ARTACAK

Ticari faaliyet kapsamında gerçekleştirilen satışlar hariç olmak üzere, satın alındıktan sonra en az 5 yıl elde tutulan gayrimenkullerin satışından elde edilen değer artışı kazancı için gelir vergisi ödenmiyor.

Beş yıllık süre dolmadan satılan gayrimenkullerden elde edilen değer artışı kazançlarına uygulanan vergi istisnasının ise 2027 yılında 191 bin 745 liraya yükselmesi bekleniyor.

IMEI KAYIT ÜCRETİNE YAKLAŞIK 15 BİN LİRA ZAM

Yurt dışından cep telefonu getiren vatandaşların Türkiye'de cihazlarını kullanabilmek için ödedikleri IMEI kayıt harcı da yeni yılda artacak.

2026 yılında 54 bin 258 lira olarak uygulanan IMEI kayıt ücretinin, yeniden değerleme oranının aynen uygulanması halinde 2027 yılında yaklaşık 69 bin 358 liraya yükselmesi bekleniyor.

Böylece yurt dışından getirilen cep telefonlarının kayıt maliyeti yaklaşık 15 bin 100 lira artmış olacak.

FATURA VE AMORTİSMAN SINIRI YÜKSELECEK

İşletmeleri ve vergi mükelleflerini yakından ilgilendiren fatura düzenleme sınırı ile doğrudan gider olarak kaydedilebilecek demirbaşlara ilişkin amortisman sınırı da değişecek. Her iki tutarın 2027 yılında 15 bin 339 liraya yükselmesi öngörülüyor.

BİNEK OTOMOBİL GİDERLERİ YENİDEN BELİRLENECEK

Şirketler ve ticari faaliyet yürüten mükelleflerin kiraladıkları binek otomobiller için gider olarak gösterebilecekleri aylık kira bedeli sınırı da artacak. Kiralanan her bir binek otomobil için uygulanacak aylık gider sınırının 2027 yılında 58 bin 801 liraya yükselmesi bekleniyor.

EMLAK VERGİSİNDE DE DEĞİŞİKLİK YAŞANACAK

Ev, iş yeri, arsa ve arazi sahiplerini ilgilendiren emlak vergisi tutarları da yeni yılda değişecek. Emlak vergisine esas değerlerin belirlenmesinde ilgili mevzuat hükümleri uygulanacak. Mülk sahiplerinin ödeyeceği kesin vergi tutarları, taşınmazın niteliğine ve vergi değerine göre farklılık gösterecek.

SİLAH RUHSAT HARÇLARI DA ARTACAK

Beş yıl süreyle geçerli olan silah taşıma ve bulundurma ruhsatları için ödenen harçlar da yeniden değerleme oranından etkilenecek. Yeni yılda ruhsat almak veya mevcut ruhsatını yenilemek isteyen vatandaşlar daha yüksek harç ödeyecek.

YENİ TUTARLAR 1 OCAK'TA DEVREYE GİRECEK

Yüzde 27,83 olarak açıklanan yeniden değerleme oranı kapsamında hesaplanan yeni tutarların 1 Ocak 2027 itibarıyla yürürlüğe girmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilgili mevzuat kapsamında oranı değiştirme yetkisini kullanması halinde bazı kalemlerde farklı tutarlar uygulanabilecek. Kesin rakamlar, ilgili düzenlemelerin yayımlanmasıyla netleşecek.