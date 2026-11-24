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1992 Türkiye Güzeli Özlem Kaymaz ile mimar Abdullah Burnaz, birlikteliklerini iş hayatına da taşıdı. Geçen yaz aşk yaşamaya başlayan çift, İstanbul'da ortak bir danışmanlık şirketi kurdu. İkiliden nikâh haberi beklenirken gelen şirket ortaklığı sürpriz oldu; Kaymaz, attıkları yeni adımı esprili bir cümleyle anlattı.

ESPRİLİ SÖZLERLE ANLATTI

Gazeteci Bülent Cankurt'un Sabah'taki köşesinde aktardığına göre, çiftin altına imza attığı belge nikâh defteri değil, şirket defteri oldu. Cankurt, tebrik etmek için aradığı Kaymaz'ın çok mutlu ve heyecanlı olduğunu yazdı. Kaymaz, ortaklığı şu sözlerle yorumladı: "Bu yaştan sonra bebek yapamayacağımız için şirket yaptık."

Cankurt, imzanın "şimdilik" nikâh için atılmadığını da not etti.

35 YIL ÖNCE AYVALIK'TA TANIŞTILAR

Kaymaz ile Burnaz'ın hikâyesi 35 yıl öncesine, ikisinin de öğrenci olduğu yıllara uzanıyor. İkili o dönemde Ayvalık'ta tanıştı; ancak aralarındaki yakınlık platonik kaldı. Yolları yıllar sonra yeniden kesişen ikilinin eski tanışıklığı geçen yaz aşka dönüştü. Çiftin birlikteliği de kamuoyuna ilk kez Cankurt'un köşesinde duyurulmuştu.

SEVGİLİSİ İÇİN AMSTERDAM'DA OFİS AÇMIŞTI

1992'de Türkiye Güzeli seçilerek tanınan Özlem Kaymaz, hayatını Hollanda'nın Amsterdam kentinde sürdürüyor. Abdullah Burnaz da sevgilisine yakın olabilmek için daha önce Amsterdam'da bir ofis açmıştı.

İstanbul'da kurulan danışmanlık şirketi, çiftin birlikte attığı ilk resmî imza oldu.