FIFA, Gençlerbirliği'ne 3 dönem, Pendikspor'a kaldırılıncaya kadar transfer yasağı getirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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FIFA, Trendyol Süper Lig ekibi Gençlerbirliği ve Trendyol 1. Lig takımlarından Orta Yap Pendikspor'a transfer yasağı getirdi. Gençlerbirliği'ne 3 dönem verilen yasak, Pendikspor'da kaldırılıncaya kadar sürecek.
FIFA, Trendyol Süper Lig ekibi Gençlerbirliği ve Trendyol 1. Lig takımlarından Orta Yapı Pendikspor'a transfer yasağı getirdi.
FIFA'nın internet sitesinde yer alan transfer yasakları bilgilendirme tablosuna göre Gençlerbirliği'ne 3 dönem transfer yasağı verildi.
Pendikspor'un transfer yasağının ise kaldırılıncaya kadar süreceği belirtildi.
Kaynak: AA