Kredi kartı borcu olanlar dikkat! Faiz oranı düştü, işte yeni oranlarGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Merkez Bankasının referans faiz oranını düşürmesiyle kredi kartlarında borç tutarına göre uygulanacak yeni faiz oranları belli oldu. 1 Aralık'tan itibaren 30 bin liranın altında borcu olanlar için azami akdi faiz yüzde 3,08, 30 bin ile 180 bin lira arasında borcu olanlar için yüzde 3,58, 180 bin liranın üzerinde borcu bulunanlar için yüzde 4,08 olacak.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) referans faiz oranını yüzde 3,11'den yüzde 2,94'e düşürmesiyle kredi kartı faizleri yeniden hesaplandı. 1 Aralık 2026'dan itibaren geçerli olacak düzenlemeyle milyonlarca kredi kartı kullanıcısının ödeyeceği faiz azalacak. Yeni faiz oranları, kart sahiplerinin dönem borçlarına göre farklılık gösterecek.
30 BİN LİRANIN ALTINDA BORCU OLANLAR
Kredi kartında dönem borcu 30 bin liranın altında olanlar için aylık azami akdi faiz oranı yüzde 3,25'ten yüzde 3,08'e düşecek. Azami gecikme faiz oranı ise yüzde 3,55'ten yüzde 3,38'e gerileyecek.
30 BİN İLE 180 BİN LİRA ARASINDA BORCU OLANLAR
Dönem borcu 30 bin lira ile 180 bin lira arasında olan kredi kartı kullanıcıları için azami akdi faiz oranı yüzde 3,75'ten yüzde 3,58'e inecek. Bu gruptaki kart sahiplerine uygulanacak azami gecikme faizi ise yüzde 4,05'ten yüzde 3,88'e düşecek.
180 BİN LİRANIN ÜZERİNDE BORCU OLANLAR
Dönem borcu 180 bin liranın üzerinde bulunan kredi kartı kullanıcıları ile kurumsal kredi kartlarında azami akdi faiz oranı yüzde 4,25'ten yüzde 4,08'e gerileyecek. Azami gecikme faiz oranı da yüzde 4,55 yerine yüzde 4,38 olarak uygulanacak.
NAKİT AVANS VE EK HESAP FAİZLERİ DE DÜŞECEK
Faiz indirimi yalnızca kredi kartı alışveriş borçlarıyla sınırlı kalmayacak. Nakit avans ve kredili mevduat hesaplarında (KMH) azami akdi faiz yüzde 4,25'ten yüzde 4,08'e, azami gecikme faizi ise yüzde 4,55'ten yüzde 4,38'e düşecek.
YABANCI PARA İŞLEMLERİNDE DE İNDİRİM
Yabancı para cinsinden gerçekleştirilen kredi kartı işlemlerinde azami akdi faiz oranı yüzde 2,98'den yüzde 2,86'ya, azami gecikme faiz oranı ise yüzde 3,28'den yüzde 3,16'ya gerileyecek.
ASGARİ ÖDEME TUTARLARI DA DEĞİŞMİŞTİ
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) düzenlemesi kapsamında kredi kartlarında asgari ödeme oranları da kart limitine göre yeniden belirlenmişti. Limiti 100 bin lira ve altında olan kartlarda yüzde 20, 100 bin liranın üzerinde ve 200 bin liraya kadar olan kartlarda yüzde 30, 200 bin liranın üzerindeki kartlarda ise yüzde 40 oranı uygulanıyor.