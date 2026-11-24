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Ukrayna'daki savaş nedeniyle karşılaşmalarını ülkesinde oynayamayan Shakhtar Donetsk, Fenerbahçe'yi Londra'daki Stamford Bridge Stadı'nda ağırlayacak. Ukrayna temsilcisinin Fenerbahçe karşılaşması için satışa sunduğu 20 bin kombinenin sarı-lacivertli taraftarlar tarafından satın alındığı öğrenildi.

DEPLASMANI EVLERİNE ÇEVİRECEKLER

Takımlarını Şampiyonlar Ligi'ndeki kritik mücadelede yalnız bırakmak istemeyen Fenerbahçeli taraftarların bu hamlesi dikkat çekti. Sarı-lacivertlilerin Londra'daki karşılaşmada tribünlerde güçlü bir destek oluşturması bekleniyor.

TARİHİ MAÇTA KARŞI KARŞIYA GELECEKLER

Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk ile Emre Belözoğlu yönetimindeki Fenerbahçe arasında oynanacak mücadele, Şampiyonlar Ligi tarihinde iki Türk teknik direktörün karşı karşıya geldiği ilk maç olacak. Stamford Bridge'deki tarihi karşılaşma yarın TSİ 23.00'te başlayacak.

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