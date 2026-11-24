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İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde çok sayıda noktaya yönelik hava ve kara saldırıları düzenledi. Lübnan basını, en az dört noktaya hava saldırısı gerçekleştirildiğini, sınır hattındaki 10'dan fazla köy ve vadinin ise ateş altına alındığını bildirdi.

TAMPON BÖLGENİN DIŞINI DA VURDULAR

Lübnan merkezli L'Orient Today'in haberine göre İsrail savaş uçakları, Mercayun bölgesindeki Tulin ve Kabriha köylerinde bulunan binaları hedef aldı. Her iki köyün de İsrail'in işgal altında tuttuğu tampon bölgenin dışında bulunduğu belirtildi.

AMBULANSLAR BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

Tulin'e yönelik ilk saldırılarda yaralanan olmadığı bildirilirken Kabriha'da bir evin hedef alınmasının ardından bölgeye ambulanslar sevk edildi.

İSRAİL'İN ASKERİ ARAÇLARI KÖYLERE GİRDİ

Lübnan merkezli Al-Manar televizyonu, hava saldırılarının yanı sıra İsrail ordusunun bölgedeki birçok yerleşim yerini yoğun topçu ateşine tuttuğunu ve askeri araçların bazı köylere girdiğini bildirdi. Saldırıların gece boyunca da devam ettiği aktarıldı.

İSRAİL ORDUSUNDAN HENÜZ AÇIKLAMA GELMEDİ

İsrail merkezli The Times of Israel, İsrail ordusunun son saldırılara ilişkin henüz açıklama yapmadığını bildirdi. İsrail yönetimi, bölgede daha önce düzenlediği operasyonların Hizbullah'ın askeri altyapısını hedef aldığını savunurken Tulin'deki saldırının hedefi henüz doğrulanmadı.

ANLAŞMAYA RAĞMEN SALDIRILAR SÜRÜYOR

İsrail ile Lübnan arasında 26 Haziran 2026'da ABD arabuluculuğunda imzalanan çerçeve anlaşmasına rağmen bölgedeki saldırılar devam ediyor. Anlaşma, Lübnan ordusunun bölgeye konuşlandırılmasıyla birlikte İsrail güçlerinin işgal ettiği topraklardan çekilmesini öngörüyordu.