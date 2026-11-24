1912 yılında Atlantik Okyanusu'nda batan Titanik'in yolcularına ait 100'den fazla eşya, İngiltere'de düzenlenen müzayedede satışa çıkarıldı. Tarihi faciadan geriye kalan eşyaların satışından elde edilen toplam gelir 1 milyon sterlini aşarken, bir yolcunun cansız bedeninde bulunan altın cep saati rekor fiyata alıcı buldu.

CANSIZ BEDENİNDE BULUNAN SAAT REKOR KIRDI

İngiltere'nin Wiltshire bölgesindeki Devizes kasabasında düzenlenen müzayedeye dünyanın farklı ülkelerinden koleksiyonerler katıldı. Müzayedenin en dikkat çeken parçası, Titanik'in üçüncü sınıf yolcularından Mary Mangan'a ait altın cep saati oldu.

Faciada hayatını kaybeden Mangan'ın cansız bedeninde bulunan saat, 250 bin sterline satıldı. Bu rakam, Titanik'in üçüncü sınıf yolcularından birine ait eşya için bugüne kadar ödenen en yüksek bedel olarak kayıtlara geçti. Tarihi saat, daha önce Titanic Belfast Müzesi'nde de sergilenmişti.

ELMAS YÜZÜĞE SERVET ÖDENDİ

Geminin tanınmış yolcularından Lady Duff Gordon'a ait elmas yüzük ise 140 bin sterline alıcı buldu. Yüzük, Titanik ile bağlantılı bir mücevher için ödenen en yüksek bedelle satıldı.

Birinci sınıf yolculardan Ramon Artagaveytia Gomez'in Titanik antetli kağıda İspanyolca yazdığı, üzerinde su lekeleri bulunan mektup da 80 bin sterline satıldı.

FACİADAN DÖRT GÜN ÖNCE YAZMIŞ

Müzayedede dikkat çeken bir diğer eşya ise geminin telsiz operatörü Jack Phillips'in kız kardeşi Elsie'ye yazdığı kartpostal oldu. Titanik'in batmasından yalnızca dört gün önce kaleme alınan kartpostal, yaklaşık 32 bin sterline alıcı buldu.

Satışta ayrıca nadir bir Titanik bileti 45 bin 500 sterline, bir sigorta belgesi ise 27 bin sterline satıldı. Müzayede yöneticisi Andrew Aldridge, elde edilen rakamların Titanik'e duyulan ilginin devam ettiğini gösterdiğini belirtti.