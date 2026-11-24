Konya Ilgın'da yetiştirici Acar'ın koyunu 6 bacaklı kuzu doğurduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Konya'nın Ilgın ilçesinde yetiştirici Hacı Ali Acar'ın koyunlarından biri 6 bacaklı kuzu doğurdu. Kuzunun arka iki ayağı dışında birbirine bitişik çift ayağı olduğu belirlenirken Acar, ilk kez böyle bir durum gördüğünü ve kuzuyu veterinere götüreceğini söyledi.
KONYA'nın Ilgın ilçesinde küçükbaş hayvan yetiştiricisi Hacı Ali Acar'ın, ağılındaki koyunlardan biri 6 bacaklı kuzu doğurdu.
Aydan Mahallesi'nde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Hacı Ali Acar'ın sürüsündeki koyunlarından biri doğum yaptı. Yeni doğan kuzunun ise arka iki ayağı dışında, birbirine bitişik çift ayağının olduğu anlaşıldı. Duruma şaşıran Acar, "Yıllardır, hayvan yetiştiriciliği yapıyorum. İlk kez böyle bir şey gördüm. Bu sıra dışı bir durum. Kuzuyu veterinere götürüp, sağlık kontrolünden geçirmesini sağlayacağım. Umarım bu şekilde, sağlıklı olarak büyür" dedi.