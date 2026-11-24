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Dem Parti İmralı Heyeti, Abdullah Öcalan'ın İmralı Adası'nda yeni inşa edilen konuta geçtiğini açıkladı. İki katlı konutun üst katında çalışma odaları ve kütüphane bulunduğu öğrenilirken, Öcalan'ın dört kişilik sekretaryasına örgütten üç kadın daha dahil edildi. Kadınlardan birinin Öcalan'ın yeğeni olduğu ve yeni konutta kendisine refakat ettiği belirtildi.

İKİ KATLI YENİ KONUTA GEÇTİ

Dem Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol, pazar günü İmralı Adası'nda Abdullah Öcalan ile görüştü. Görüşmenin ardından yapılan yazılı açıklamada, Öcalan'ın yeni inşa edilen konuta geçtiği, bunun çalışma ve yaşam koşulları açısından olumlu olduğu ifade edildi.

YENİ YAPININ BU HAFTA DUYURULMASI BEKLENİYOR

NEFES'in haberine göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında kurulan alt komisyon bünyesinde oluşturulan yeni yapının çalışmalarına başladığının bu hafta duyurulması bekleniyor. Yapı için "Barış ve Siyasallaşma Koordinatörlüğü" adı üzerinde durulurken, DEM Parti heyetinden, örgütün Avrupa yapılanmasından ve dağ kadrosundan ikişer ismin yanı sıra devlet heyetinin de yapıda yer alması öngörülüyor.

SEKRETARYASINA ÜÇ KADIN DAHA KATILDI

DEM Partili kaynaklara dayandırılan habere göre Öcalan'ın İmralı'daki sekretaryasında bulunan Zeki Bayhan, Ömer Hayri Konar, Hamili Yıldırım ve Ergin Atabey'in yanı sıra örgütten üç kadın daha ekibe dahil edildi. Kadınlardan birinin Öcalan'ın yeğeni olduğu belirtildi.

YENİ KONUTUNDA YEĞENİYLE KALIYOR

Öcalan'ın geçtiği iki katlı konutun üst katında çalışma odaları ve kütüphane, alt katında ise birden fazla oda bulunduğu aktarıldı. Habere göre Öcalan, yeni konutunda kendisine refakat eden yeğeniyle birlikte kalırken sekretaryanın diğer üyeleri İmralı'daki cezaevinde kalmaya devam ediyor.

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi