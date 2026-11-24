İmralı’da yeni konut, yeni ekip! Öcalan için 3 kişi görevlendirildi, biri…Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
DEM Parti İmralı Heyeti'nin Abdullah Öcalan ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından İmralı'daki yeni konuta ilişkin ayrıntılar ortaya çıktı. İki katlı konuta geçtiği belirtilen Öcalan'ın sekretaryasına örgütten üç kadının dahil edildiği, bu isimlerden birinin yeğeni olduğu ve kendisine refakat ettiği öğrenildi. Öcalan'ın koordinatörlüğünde oluşturulması planlanan yeni yapının da bu hafta duyurulması bekleniyor.
- Abdullah Öcalan, İmralı Adası'nda yeni inşa edilen iki katlı konuta geçti; üst katta çalışma odaları ve kütüphane, alt katta birden fazla oda bulunuyor.
- Öcalan'ın dört kişilik sekretaryasına örgütten üç kadın daha dahil edildi; kadınlardan biri Öcalan'ın yeğeni ve yeni konutta kendisine refakat ediyor.
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki alt komisyon bünyesinde oluşturulan ve "Barış ve Siyasallaşma Koordinatörlüğü" adı üzerinde durulan yeni yapının çalışmalarının bu hafta duyurulması bekleniyor.
Dem Parti İmralı Heyeti, Abdullah Öcalan'ın İmralı Adası'nda yeni inşa edilen konuta geçtiğini açıkladı. İki katlı konutun üst katında çalışma odaları ve kütüphane bulunduğu öğrenilirken, Öcalan'ın dört kişilik sekretaryasına örgütten üç kadın daha dahil edildi. Kadınlardan birinin Öcalan'ın yeğeni olduğu ve yeni konutta kendisine refakat ettiği belirtildi.
İKİ KATLI YENİ KONUTA GEÇTİ
Dem Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol, pazar günü İmralı Adası'nda Abdullah Öcalan ile görüştü. Görüşmenin ardından yapılan yazılı açıklamada, Öcalan'ın yeni inşa edilen konuta geçtiği, bunun çalışma ve yaşam koşulları açısından olumlu olduğu ifade edildi.
YENİ YAPININ BU HAFTA DUYURULMASI BEKLENİYOR
NEFES'in haberine göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında kurulan alt komisyon bünyesinde oluşturulan yeni yapının çalışmalarına başladığının bu hafta duyurulması bekleniyor. Yapı için "Barış ve Siyasallaşma Koordinatörlüğü" adı üzerinde durulurken, DEM Parti heyetinden, örgütün Avrupa yapılanmasından ve dağ kadrosundan ikişer ismin yanı sıra devlet heyetinin de yapıda yer alması öngörülüyor.
SEKRETARYASINA ÜÇ KADIN DAHA KATILDI
DEM Partili kaynaklara dayandırılan habere göre Öcalan'ın İmralı'daki sekretaryasında bulunan Zeki Bayhan, Ömer Hayri Konar, Hamili Yıldırım ve Ergin Atabey'in yanı sıra örgütten üç kadın daha ekibe dahil edildi. Kadınlardan birinin Öcalan'ın yeğeni olduğu belirtildi.
YENİ KONUTUNDA YEĞENİYLE KALIYOR
Öcalan'ın geçtiği iki katlı konutun üst katında çalışma odaları ve kütüphane, alt katında ise birden fazla oda bulunduğu aktarıldı. Habere göre Öcalan, yeni konutunda kendisine refakat eden yeğeniyle birlikte kalırken sekretaryanın diğer üyeleri İmralı'daki cezaevinde kalmaya devam ediyor.