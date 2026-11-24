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Ünlü oyuncu İlker Aksum, oyuncuların aldıkları ücretlerde indirime gitmesi konusunda dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Ücretinde indirime gitmeyeceğini belirten Aksum, " %0,01 bile indirim yok." ifadelerini kullandı. Çekimlerin bazen 15-16 saat sürdüğünü hatırlatan ünlü oyuncu "Ciddi mücadele içinde olan bir oyuncuyum" dedi.

DİZİ SEKTÖRÜNDE ÜCRET KRİZİ

Televizyon sektöründe reklam gelirlerinin azalması ve yapım maliyetlerinin artması nedeniyle oyuncuların bölüm başına aldıkları ücretlerde indirime gitmeleri tartışılıyor. Yapımcıların maliyetleri düşürmek için çözüm arayışına girmesiyle birlikte birçok ünlü oyuncu da konuya ilişkin görüşlerini dile getirdi.

İNDİRİME KAPILARI KAPATTI

"Altı Üstü İstanbul" dizisinde rol alan İlker Aksum, daha önce de oyunculardan ücret indirimi talep edilmesine karşı çıkmıştı. Ünlü oyuncu, konuyla ilgili kendisine yöneltilen soruya "İstenmemeli, istenilirse de yapılmamalı." yanıtını vermişti.