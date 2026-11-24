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AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, " Yeni Parti'nin Meclis'teki grup toplantısında Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik atılan sloganları şiddetle kınıyoruz." ifadesini kullandı.

Ala, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

" Yeni Parti'nin Meclis'teki grup toplantısında Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik atılan sloganları şiddetle kınıyoruz. Bu, millet iradesine yöneltilmiş bir saygısızlıktır. Milletin önüne sandık konuldu, millet tercihini yaptı. 2023'te milletin iradesiyle ülkeyi yönetme sorumluluğu emanet edildi. Bu emaneti akla sığmayan kavramlarla yaftalamak, o sandığa oy atan milyonlarca vatandaşa hakaret etmektir. Yeni Parti yönetimine çağrımız açıktır. Meclis kürsüsünün ağırlığına yakışan bir dile dönün. Millet iradesine saygı, demokrasinin ilk şartıdır."

Kaynak: AA