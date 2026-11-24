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Futbolculuk kariyerinde Fenerbahçe formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Emre Belözoğlu, bu kez sarı-lacivertli takımın teknik direktörü olarak organizasyonda boy gösterecek. Belözoğlu, Shakhtar Donetsk karşılaşmasıyla birlikte Fenerbahçe tarihine adını yazdıracak.

ARDA TURAN İLE TARİHE GEÇECEKLER

Karşılaşma Türk futbolu açısından da ayrı bir önem taşıyor. Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk ile Emre Belözoğlu yönetimindeki Fenerbahçe'nin mücadelesi, Şampiyonlar Ligi'nde iki Türk teknik direktörün karşı karşıya geldiği ilk maç olarak kayıtlara geçecek.

TARİHİ MAÇ LONDRA'DA OYNANACAK

Ukrayna'daki savaş nedeniyle maçlarını ülkesinde oynayamayan Shakhtar Donetsk, Fenerbahçe'yi Londra'daki Stamford Bridge Stadı'nda ağırlayacak. Yarın TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşmayı İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek. Oliver'ın yardımcılıklarını Stuart Burt ve James Mainwaring yapacak.

FENERBAHÇE FORMASIYLA 3 ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇINA ÇIKTI

Futbolculuk kariyerinde Fenerbahçe formasıyla 227 karşılaşmada görev yapan Emre Belözoğlu, 2008-2009 sezonunda sarı-lacivertli takımla Şampiyonlar Ligi'nde üç maça çıktı. İki Porto ve bir Dinamo Kiev karşılaşmasında forma giyen Belözoğlu, teknik direktörlük kariyerindeki ilk Şampiyonlar Ligi sınavını ise eski takım arkadaşı Arda Turan karşısında verecek.

İKİ TAKIM ARASINDA BİR PUAN VAR

Şampiyonlar Ligi'nde geride kalan dört maçta bir galibiyet, iki beraberlik ve bir yenilgi alan Fenerbahçe, 5 puanla 19. sırada bulunuyor. Sarı-lacivertliler, organizasyondaki son maçında Liverpool'u 3-2 mağlup etmişti. Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk ise 4 puanla 21. sırada yer alıyor.