Arjantin'in sahil kenti Pinamar'da 20 yaşındaki internet yayıncısı Lara Magali Rapallo, pembe renkli aracıyla kum tepelerinde tehlikeli manevralar yaptı. Araçtaki yolcuların camlardan sarktığı anların kaydedilmesinin ardından polis harekete geçti. Genç fenomen, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

KUM TEPELERİNDE TEHLİKELİ ŞOV

Pinamar'ın "La Olla" olarak bilinen kum tepelerinde pembe renkli aracıyla drift yapan Rapallo, hem kendi güvenliğini hem de çevresindekilerin hayatını tehlikeye attı. Genç kadının aracı kendi etrafında döndürdüğü sırada bazı yolcuların camlardan sarktığı görüldü.

POLİS OPERASYON DÜZENLEDİ

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Dolores Kriminal Soruşturma Birimi (DDI) ve yerel polis ekipleri harekete geçti. Kimliği belirlenen 20 yaşındaki Rapallo, düzenlenen ortak operasyonla gözaltına alındı.

80 BİNDEN FAZLA TAKİPÇİSİ VAR

İnternet yayıncılığı yapan Lara Magali Rapallo'nun Instagram'da 80 binden fazla takipçisinin bulunduğu öğrenildi. Genç fenomenin kum tepelerinde gerçekleştirdiği tehlikeli manevralar tepkilere neden oldu.