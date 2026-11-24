Pembe aracıyla kum tepelerinde şov yapan fenomen gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Arjantin'in Pinamar kentinde 80 binden fazla takipçisi bulunan 20 yaşındaki fenomen Lara Magali Rapallo, pembe renkli aracıyla kum tepelerinde drift yaptı. Araçtaki yolcuların camlardan sarktığı sırada tehlikeli manevralar yapan genç kadının görüntülerinin ortaya çıkması üzerine polis harekete geçti. Rapallo, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
- Arjantin'in Pinamar kentinde 20 yaşındaki internet yayıncısı Lara Magali Rapallo, pembe renkli aracıyla 'La Olla' olarak bilinen kum tepelerinde drift yaptı.
- Aracın camlarından sarkan yolcuların görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından Dolores Kriminal Soruşturma Birimi (DDI) ve yerel polisin düzenlediği ortak operasyonla Rapallo gözaltına alındı.
- Rapallo'nun Instagram'da 80 binden fazla takipçisi bulunuyor.
Arjantin'in sahil kenti Pinamar'da 20 yaşındaki internet yayıncısı Lara Magali Rapallo, pembe renkli aracıyla kum tepelerinde tehlikeli manevralar yaptı. Araçtaki yolcuların camlardan sarktığı anların kaydedilmesinin ardından polis harekete geçti. Genç fenomen, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
KUM TEPELERİNDE TEHLİKELİ ŞOV
Pinamar'ın "La Olla" olarak bilinen kum tepelerinde pembe renkli aracıyla drift yapan Rapallo, hem kendi güvenliğini hem de çevresindekilerin hayatını tehlikeye attı. Genç kadının aracı kendi etrafında döndürdüğü sırada bazı yolcuların camlardan sarktığı görüldü.
POLİS OPERASYON DÜZENLEDİ
Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Dolores Kriminal Soruşturma Birimi (DDI) ve yerel polis ekipleri harekete geçti. Kimliği belirlenen 20 yaşındaki Rapallo, düzenlenen ortak operasyonla gözaltına alındı.
80 BİNDEN FAZLA TAKİPÇİSİ VAR
İnternet yayıncılığı yapan Lara Magali Rapallo'nun Instagram'da 80 binden fazla takipçisinin bulunduğu öğrenildi. Genç fenomenin kum tepelerinde gerçekleştirdiği tehlikeli manevralar tepkilere neden oldu.