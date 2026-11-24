İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Ahbaplar suç örgütü soruşturması kapsamında, Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu çok sayıda şüpheli hakkında 5 ayrı dalgada operasyon gerçekleştirildi. 12 Temmuz'da gözaltına alınan Levent'in de aralarında bulunduğu çok sayıda şüpheli tutuklanırken, soruşturma kapsamında iş insanları, avukatlar, bağışçılar ve farklı meslek gruplarından kişilerin mağdur oldukları iddiasıyla şikayetçi olduğu ortaya çıktı. 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından toplanan bağışların amacı dışında kullanıldığı ve bazı şüphelilerin şahsi hesaplarına aktarıldığı iddialarının araştırıldığı dosyada, derneğe kayyum atanırken fesih davası da açıldı. Soruşturma kapsamında son olarak Haluk Levent'in kuzeni ve bir işletmecinin de şikayetçi olduğu iddiaları gündeme geldi.

Haluk Levent tarafından 2017 yılında kurulan Ahbap Derneği, 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından başlattığı yardım kampanyalarıyla kamuoyunun gündemine gelmişti. Deprem bölgesine yönelik yardım faaliyetleri için toplanan bağışların miktarı ve bu paraların kullanımına ilişkin iddialar üzerine başlatılan soruşturma, ilerleyen süreçte çok sayıda şüpheli ve mağdurun yer aldığı kapsamlı bir dosyaya dönüştü. Haluk Levent, 14 Temmuz tarihli emniyet ifadesinde 2023 deprem dönemi için yaklaşık 4 milyar 300 milyon lira bağış toplandığını belirtmişti.

Haluk Levent Bursa'da gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 12 Temmuz 2026'da Haluk Levent hakkında "Dernekler Kanunu'na muhalefet", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "örgüt üyeliği" suçlamalarıyla gözaltı kararı verildi. İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesi mevkiinde gözaltına alınan Levent ile birlikte çok sayıda şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Soruşturma kapsamında Ahbap Derneği'nin İstanbul'daki ofisinde de arama gerçekleştirildi.

Başsavcılık açıklamasında 120 milyon liralık para trafiği

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, dernek hesaplarından Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya'nın şahsi hesabına yaklaşık 120 milyon lira aktarıldığının tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, dernek kurucularından Alper Çelik'e ait hesaplar üzerinden 2020-2026 yılları arasında toplam 990 milyon lira tutarında yasal bahis oynandığı ve yaklaşık 390 milyon lira kayıp oluştuğu kaydedildi.

Öte yandan, derneğin adı ve bağış vaadinin kullanılmasıyla bazı mağdurlardan gayrimenkul alındığı ve bu yöntemle yaklaşık 60 milyon dolarlık mağduriyete neden olunduğu bildirildi.

Levent hakkında yurt dışına çıkış yasağı bulunuyordu

Adalet Bakanı Akın Gürlek ise yaptığı açıklamada, Haluk Levent hakkında yurt dışına çıkış yasağı bulunduğunu ve kaçma girişimi üzerine pazar günü gözaltına alındığını belirtti.

MASAK raporunda milyarlık para hareketleri

Soruşturma dosyasına giren Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporunda, Ahbap Derneği çevresindeki Alper Çelik, Zafer Yay ve Emrah Gödeliner isimli kişilerin hesaplarında gelirleriyle örtüşmeyen para hareketleri bulunduğu belirtildi.

Raporda, sosyal güvenlik kayıtlarında "müzisyen" olarak görünen ve son bildirilen aylık geliri yaklaşık 20 bin lira olan Alper Çelik'in hesaplarına 2020-2024 yılları arasında 779 milyon lira girdiği, 671 milyon lira çıktığı kaydedildi. Zafer Yay'ın hesaplarında ise aynı dönemde 1 milyar 469 milyon liralık giriş ve 1 milyar 537 milyon liralık çıkış işlemi bulunduğu aktarıldı.

Para transferlerinin açıklama bölümlerinde "Ahbap Derneği'ne borç olarak verilen" ve "Haluk Levent Ahbap Derneği'ne emaneten" ifadelerinin yer aldığı belirtilen raporda, söz konusu kişilerin derneği suistimal edip etmediğinin araştırılması gerektiği değerlendirildi.

İkinci dalga operasyonda 17 şüpheli hedef alındı

14 Temmuz'da İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla'da düzenlenen ikinci dalga operasyonda 17 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Başsavcılık açıklamasında, bağışlardan 125 milyon 765 bin liranın Yeliz Kaya'nın hesabına, buradan da Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil ile bağlantılı kişi ve şirketlerin hesaplarına aktarıldığının tespit edildiği belirtildi.

İkinci dalga operasyonla birlikte gözaltına alınan şüpheli sayısı 38'e yükseldi. Berkant Acil'in kontrolünde olduğu değerlendirilen 4 şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyumu atanması talep edildi. Acil'in, Şile Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında da tutuklu bulunduğu öğrenildi.

Şoförün ifadesinde WhatsApp talimatları

Haluk Levent'in yaklaşık 3,5 yıl şoförlüğünü yapan İlker Çetin, soruşturma kapsamında verdiği ifadede, banka hesabından gerçekleştirilen para transferlerini Levent'in talimatıyla yaptığını öne sürdü.

MASAK incelemesinde, Çetin'in hesaplarından Yeliz Kaya'nın hesaplarına 13 Ocak 2024 ile 24 Nisan 2026 tarihleri arasında 45 işlemde toplam 210 milyon 336 bin 68 lira aktarıldığı belirtildi. Çetin ifadesinde ayrıca Ankara'da yüklü miktarda nakit teslim aldığını, Kıbrıs'ta ise Levent için 1-2 milyon liralık kumarhane jetonu alındığını iddia etti.

'Usulsüzlük diyebilirsiniz ama yolsuzluk diyemezsiniz'

Haluk Levent, emniyetteki ifadesinde hakkındaki suçlamalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Levent, "Ne kendimi ne etrafımı ne işlerimi maalesef doğru dürüst yönetemedim. Ahbap çeklerini ve senetlerini kimi yerlerde teminat olarak kullandım. Yüksek miktarda borçlandım. Bunun adına usulsüzlük diyebilirsiniz ama yolsuzluk diyemezsiniz" ifadelerini kullandı.

Dernek parasıyla bahis oynamadığını savunan Levent, kendi adına banka hesabı kullanmadığını, Yeliz Kaya'ya ait iki bankadaki hesapları yönettiğini söyledi. Deprem bağışlarının belgeleriyle denetlendiğini belirten Levent, operasyonun 20 dairenin tapu devrinden bir gün önce gerçekleştirildiğini öne sürdü.

Haluk Levent dahil 14 şüpheli tutuklandı

15 Temmuz'da adliyeye sevk edilen 25 şüphelinin işlemleri tamamlandı. 16 Temmuz'da Haluk Levent, Ece Güner, İlker Çetin, Nurdan Eriş, Yusuf Can Ertit, Kemal Ötünç, Şehmus Baştuğ, Abdülcevat Özkan, Emrah Gödeliner, Erhan Dökmeci, Halil Bostancı, Mehmet Ulu, Yeliz Kaya ve Zafer Yay tutuklandı. 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Levent, Çorlu'daki cezaevine gönderildi. İkinci dalga kapsamında gözaltına alınan 12 şüpheliden 4 kişi tutuklanırken, 8 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Üçüncü dalga operasyonda Alper Çelik ve Oğuzhan Uğur gözaltına alındı

Soruşturma kapsamında firari olarak aranan Alper Çelik, Beşiktaş'ta bir noterde işlem yaptığı sırada yakalandı ve 17 Temmuz'da tutuklandı. Çelik, savcılık ifadesinde hesaplarını Haluk Levent'in talimatıyla kullandığını belirterek etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini söyledi.

Aynı gün aralarında YouTube yayıncısı Oğuzhan Uğur'un da bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı. Uğur, "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi. 21 Temmuz'da Uğur'un da aralarında bulunduğu 8 kişi tutuklandı. Uğur ise Ahbap Derneği'ne para transferi gerçekleştirmediğini belirterek, "Ahbap'a bir kuruş dahi para transfer edilmemiştir" sözleriyle suçlamaları reddetti.

Savcılık ifadesinde "AFAD'a yönlendiriyorduk" dedi

Savcılıktaki ifadesi ortaya çıkan Uğur, 2023 deprem döneminde yurt dışından bağış yapmak isteyenleri AFAD'a yönlendirdiklerini söyledi. Gönderilecek paraların yasa dışı kaynaklı olabileceği ihtimalini gözettiklerini belirten Uğur, "Kendi şirketlerimiz veya şahsi hesaplarımız üzerinden herhangi bir bağış toplamadık. Bunun yasal olmadığını biliyorduk" dedi.

Depremden hemen sonra Hatay'a gittiğini anlatan Uğur, Haluk Levent ile yakın çalışmadığını ve onun mali tasarruflarını bilmediğini belirterek, "Derneğe yapılan bağışların amacı dışında kullanılıp kullanılmadığına ilişkin herhangi bir şüphe duymadım" ifadelerini kullandı.

"Haluk Levent ile iletişimimi kestim"

Uğur, gazeteci Cansu Şimşek'in kendisini aradığını belirterek, "Gazeteci arkadaşım Cansu Şimşek beni aradı. Kendisi Haluk Levent ile ilgili çeşitli şüpheleri bulunduğunu, süreçten rahatsız olduğunu ve konunun üzerine gidebilmek için belge aradığını söyledi. O dönemde Haluk Levent açıkçası yardımsever ve bir nevi 'kahraman' olarak görülen bir insandı. Herhangi bir belge olmaksızın konunun üzerine gitmek mümkün değildi. Ben de kendisine bir süredir Haluk Levent ile görüşmediğimi söyledim ve açıkçası beklemeye başladık. Benim için esas kırılma noktası, gazeteci arkadaşımdan duyduğum hususlarla ilgiliydi. Haluk Levent hakkında çeşitli dedikodular duymaktaydım. Ancak benzer bir durumu bizzat kendim yaşayınca kendisiyle iletişimimi kestim. Bu, Haluk Levent ile aramızdaki kişisel bir konuydu" ifadelerini kullandı.

Baraj paylaşımı davası yeniden gündeme geldi

Oğuzhan Uğur'un, 6 Şubat depremlerinin ertesi günü "BaBaLa TV" hesabından Kahramanmaraş ve Hatay'daki barajlara ilişkin yaptığı paylaşımlar nedeniyle yargılandığı İstanbul 46. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki dava da yeniden gündeme geldi. İddianamede, paylaşımların gerçeğe aykırı olduğu, deprem bölgesinde halk arasında korku ve paniğe yol açtığı ve arama kurtarma faaliyetlerinin aksadığı ileri sürülmüş, Uğur ile ekibinden Kaan Kayacan ve Ercan Özdemir hakkında "basın ve yayın yoluyla halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası istenmişti. Duruşmada savunma yapan Uğur, "O anın rehavetiyle öyle bir cevap vermiş oldum, keşke önce ekibime sorsaydım" demişti. Yargılama sonucunda beraat eden Uğur'un ismi, Ahbap soruşturmasıyla birlikte yeniden gündeme geldi.

Babası emekli Albay Hasan Atilla Uğur'un ismi yeniden gündemde

Oğuzhan Uğur'un babası emekli Albay Hasan Atilla Uğur'un ismi de yeniden gündeme geldi. Atilla Uğur'un, 1999'da Abdullah Öcalan'ın Kenya'dan Türkiye'ye getirilmesi sürecinde görev alan ekipte yer aldığı biliniyor. Uğur, daha sonra Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklanmış, 2014'te tahliye edilmişti.

Çok sayıda kişi mağdur olduğunu belirterek şikayetçi oldu

Soruşturma dosyasına yansıyan ifadelerde, iş insanları, bağışçılar ve farklı meslek gruplarından çok sayıda kişinin Haluk Levent ve çevresindeki isimlerden mağdur olduklarını öne sürdüğü görüldü.

Dosya kapsamında tutuklanan avukat Ece Güner, yaptığı bağışların ardından Levent'in kendisinden borç istediğini, toplam 1 milyon 570 bin dolar karşılığı Türk lirası borç verdiğini ifade etti. İş insanı Esin Önder Çağlayan, Levent'e parça parça yaklaşık 70 milyon dolar borç verdiğini, karşılığında 68 taşınmazın devredildiğini belirterek, "Vicdanım istismar edilerek dolandırıldım" dedi.

Evlilik vaadi ve milyonluk para iddiaları

Dosya kapsamında adı evlilik iddialarıyla gündeme gelen Sevda Kurt ise, yaklaşık 90 milyon lira dolandırıldığını ve Levent'in kendisine evlilik vaadinde bulunduğunu öne sürdü. Nurdan Eriş ise Haluk Levent ile İsviçre'de evlendiklerini, kendisine para gönderdiğini ve kandırıldığını iddia etti.

Kripto satışından daire devirlerine uzanan mağduriyet başvuruları

İş insanı Fatih Eke, Haluk Levent ile bağlantılı olduğunu belirttiği kripto ekosisteminin satışından kalan yaklaşık 4 milyon dolarlık alacağını tahsil edemediğini öne sürdü. Müteahhit Bayram Doğan ise 233 milyon lira değerindeki 11 dairenin devrine ilişkin sözleşme imzaladığını, bu kapsamda 87 milyon 500 bin lira değerindeki taşınmazların tapu devrini gerçekleştirmesine rağmen kendisine ödeme yapılmadığını belirterek suç duyurusunda bulundu. Ankara'da yaşayan Şaziye Kutlu da ailesinin yaklaşık 25 yıl önce yaşanan bir olay nedeniyle mağdur edildiğini öne sürerek soruşturma kapsamında şikayetçi oldu.

22 taşınmazın hileli yollarla ele geçirildiğini aktarıldı

Başaran Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Başaran'ın avukatı, 13 Temmuz'da Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak güncel değeri yaklaşık 60 milyon dolar olan 22 taşınmazın hileli yollarla ele geçirildiği iddiasıyla şikayette bulundu. Soruşturmanın dördüncü dalgasında 27 Temmuz'da gözaltına alınan Başaran, emniyetteki ifadesinde 2026 yılının şubat-nisan döneminde 22 taşınmazın toplam 2 milyar 298 milyon 985 bin 908 liraya satıldığını, bu tutarın çok küçük bir bölümünün ödendiğini ileri sürdü.

Başaran, 30 Temmuz'da Nejdet Kuy ve Deniz Şimşek'in de aralarında bulunduğu 7 kişiyle birlikte tutuklandı. 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, Yeliz Kaya'ya Başaran Holding tarafından 22, Power İnşaat tarafından 10, Koçsu Yapı tarafından 17 ve Orhan İnan tarafından 10 taşınmaz devredildiği bilgisine yer verildi.

Portekizli modelin ifadesinde Haluk Levent beyanları

Ayrı bir uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında tutuklanan Portekizli model Tessy Ramos Correia'nın savcılık ifadesinde Haluk Levent hakkında yer alan beyanlar da kamuoyunun gündemine geldi. Aynı ifadede, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun da adının geçtiği görüldü.

Correia, Levent ile 2021 yılının aralık ayından itibaren iletişim kurduğunu, üç kez para karşılığında cinsel birliktelik yaşadıklarını ve Levent'in yanında esrar kullandığını öne sürdü. Kendisi de Levent ile birlikte uyuşturucu madde kullandığını iddia eden Correia, iki buluşmada bin dolar ödeme aldığını söyledi.

Sanatçı, sunucu ve gazeteciler ifade verdi

Temmuz ayının sonunda soruşturma kapsamında aralarında gazeteciler Fatih Portakal, Ece Üner, Ruşen Çakır, Özlem Gürses, Fatih Altaylı ve Uğur Dündar'ın; sanatçılar Gökhan Özoğuz, Mahsun Kırmızıgül, Gülben Ergen, Hayko Cepkin, Elçin Sangu, Kerem Bürsin, İrem Helvacıoğlu, Hazal Kaya ve Eda Ece'nin; sunucu Öykü Serter'in de bulunduğu çok sayıda isim ifade verdi.

İfade veren isimlerden Hazal Kaya, Ahbap Derneği'ne 120 bin lira bağış yaptığını belirterek, "Yaptığımız bağışların bu şekilde Haluk Levent tarafından suistimal edilmesi sebebiyle ben de mağdurum" dedi. Elçin Sangu, derneğe 100 bin lira bağışta bulunduğunu belirtirken, Kerem Bürsin ise 200 bin lira bağış yaptığını ve yardımının kendisine anlatılandan farklı şekilde kullanılması halinde kendisinin de mağdur olduğunu ifade etti.

Gazeteci Fatih Portakal, derneğe duyduğu güvenden dolayı pişman olduğunu belirterek, "Bu konuda kendime de kızgınım" dedi. Ece Üner, "Ahbap'la ilgili kendimi kandırılmış hissediyorum" ifadelerini kullanırken, Gökhan Özoğuz da "İyi niyetim kötüye kullanıldıysa bu benim için büyük bir hayal kırıklığıdır" dedi. Sunucu Öykü Serter ise deprem döneminde yaptığı bazı paylaşımları öfkeyle yaptığını, Ahbap Derneği'ne bağış çağrısında bulunmadığını belirtti.

Şarkıcı Gülben Ergen, bağış yaptığı için kendisini de mağdur hissettiğini ve çok üzgün olduğunu ifade ederken, Hayko Cepkin ise Ahbap Derneği'ne güvendiğini ancak derneğin başında Haluk Levent'in bulunmasını anlamlandıramadığını söyledi. Söz konusu isimlerin deprem sürecinde yaptıkları yardım paylaşımları da yeniden gündeme geldi.

Derneğin mal varlığı kayyuma devredildi, kasadan altın çıkmadı

27 Temmuz'da İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği tarafından derneğin mal varlığının idare ve yönetiminin kayyımlara devredilmesine karar verildi.

Soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre, dernek yönetim kurulu 14 Ocak 2026'da hesapta bulunan 44 milyon liranın önce dövize, ardından fiziki altına çevrilmesine karar verdi. Söz konusu işlem için Haluk Levent yetkilendirildi. Yaklaşık 6,5 kilogram altın alındığı belirlenirken, 6 Ağustos'ta özel bir bankadaki kiralık kasanın açılmasıyla altın yerine ilaç, vitamin ve bir kitap bulundu.

7 Ağustos'ta İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi, derneğin feshi istemiyle açılan dava kapsamında yönetim kayyumu atanmasına ve dernek faaliyetlerinin ihtiyati tedbir kararıyla durdurulmasına hükmetti.

Beşinci dalga operasyonda 20 ilde 53 şüpheli hakkında işlem

Soruşturmanın beşinci dalgasında 7 Eylül'de 20 ilde 53 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 6 Şubat-31 Aralık 2023 tarihleri arasında yaklaşık 4,3 milyar lira bağış toplandığını, bu paranın yaklaşık 950 milyon liralık bölümünün nakit çekildiğini, 29 şirket ve 7 şahıs şirketine toplam 1 milyar 757 milyon lira aktarıldığını açıkladı.

Kocaeli'deki bir depoda yapılan incelemede ise bilirkişi raporuna göre 895 kullanılmamış çadır, yaklaşık 600 portatif yatak ve 102 elektrikli bisiklet bulundu. Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 20'si 10 Eylül'de tutuklanırken, 29 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ece Güner tahliye edildi

Ahbap Derneği soruşturması kapsamında tutuklanan avukat ve eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan Danışmanı Ece Güner, yaklaşık üç ay süren tutukluluğun ardından 7 Ekim'de tahliye edildi. Güner, soruşturmanın ilk dalgasında gözaltına alınan isimler arasında yer almış, 16 Temmuz'da "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "görevi kötüye kullanma" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlamalarıyla tutuklanmıştı.

Berkant Acil'in Şile Belediyesi dosyasındaki yargılaması

Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil, Ahbap Suç Örgütü soruşturmasının yanı sıra Şile Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturması kapsamında yürütülen yargılamada da yer aldı. Dosyaya giren bilirkişi raporunda, 35. Uluslararası Şile Bezi Festivali kapsamında belediyeye kesilen faturalar ile sanatçıların fiilen aldığı ücretler arasında yaklaşık 20 milyon 858 bin liralık fark bulunduğu belirtildi. Davanın duruşması 26 Ekim'de görüldü.

Kasım ayında yeni şikayetler gündeme geldi

Soruşturma kapsamında kasım ayında da yeni şikayet iddiaları gündeme geldi. Haluk Levent'in kuzeni Kemal Ötünç yaklaşık 15 milyon lira alacağı bulunduğunu belirterek şikayetçi oldu. Konya'da faaliyet gösteren bir işletmeci de 2,5 milyon lira ve 12 bin avro alacağı olduğunu öne sürerek şikayette bulundu.

Soruşturma tüm yönleriyle sürüyor

Haluk Levent'in tutukluluk hali devam ederken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Ahbaplar suç örgütü soruşturmasında bugüne kadar 5 dalga operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında deprem bağışlarının kullanımı, dernek hesaplarından şahsi hesaplara yapıldığı öne sürülen para transferleri, taşınmaz devirleri, konut ve konteyner alımları ile mal ve hizmet alımlarına ilişkin mali ve ticari ilişkiler inceleniyor. Derneğin mali kayıtları, banka hareketleri, bilirkişi raporları ve şüpheli ifadeleri doğrultusunda yürütülen incelemelerin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan, soruşturma kapsamında henüz iddianame hazırlanmadı. Haluk Levent ve diğer şüphelilerin hukuki durumları ile dosyada yer alan iddialara ilişkin adli sürecin, savcılık tarafından yürütülen incelemelerin tamamlanmasının ardından şekillenmesi bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı