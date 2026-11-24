Beştepe'deki Kabine toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, emeklilere yönelik maaş düzenlemesi için ilgili kurumların çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Yılmaz, "Cumhurbaşkanımız yılsonundan önce düzenlemeyi Meclise sunacağımızı açıkladı. Biz de bu çalışmaları sürdürüyoruz. Strateji ve Bütçe Başkanlığımız, Hazine ve Maliye Bakanlığımız, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız, SGK ve bütün kurumlarımızla bu çalışma üzerinde çalışıyoruz" dedi.

PRİM GÜN SAYISI VE YAŞ BELİRLEYİCİ OLACAK

Emekli maaşlarına yönelik farklı formüller üzerinde durulduğunu belirten Yılmaz, düzenlemenin hakkaniyet ve adalet çerçevesinde yapılmasının hedeflendiğini ifade etti.

Yılmaz, “Farklı yöntemler ve alternatifler var. Bunların hepsinde temel yaklaşımımız, emeklimize enflasyonun üzerinde bir iyileştirme yapmak. Ancak bunu hakkaniyet ve adalet çerçevesinde gerçekleştirmek istiyoruz. Bu noktada prim gün sayısı ve yaş önemli unsurlar" diye konuştu.

SEYYANEN ZAM VE REFAH PAYI BİRLİKTE Mİ VERİLECEK?

Milyonlarca emeklinin merak ettiği seyyanen zam ve refah payının birlikte uygulanıp uygulanmayacağı sorusuna da yanıt veren Yılmaz, henüz formüllerin netleşmediğini belirtti.

"ENFLASYONUN ÜZERİNDE BİR ARTIŞ YAPACAĞIZ"

Yılmaz, "Şu anda teknik bir çalışma sürdürülüyor. Dolayısıyla bu aşamada detaylı teknik analizlere girmem doğru olmaz. Alternatifler netleştikten sonra zaten Meclisimize sunulmuş olacak. İşin özünü söyleyelim; emeklilerimizin geneline yönelik bir iyileştirme ve enflasyonun üzerinde bir artış" dedi.

★ Okurların en beğendiği yorum ismail Tur: enflasyonu düşük gösterdikten sonra herkes enflasyonun üzerinde zam yapar, gerçek enlasyon şuan % 70-80 lerde kağıt üstünde % 30 Tüm yorumlar (76)

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