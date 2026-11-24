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Şarkıları, dobra açıklamaları ve kendine has tarzıyla magazin dünyasının dikkat çeken isimlerinden Lerzan Mutlu, bu kez annesi Reyhan Mutlu ile olan benzerliğiyle dikkatleri üzerine çekti.

ANNESİYLE KAMERA KARŞISINA GEÇTİ

Müzik kariyerinin yanı sıra televizyon programlarındaki yorumları ve sunuculuğuyla da tanınan Lerzan Mutlu, annesi Reyhan Mutlu ile birlikte hazırladığı "Lerzan ile Analı Kızlı" adlı sohbet programıyla izleyici karşısına çıkıyor.

HIK DEMİŞ ANNESİNİN BURNUNDAN DÜŞMÜŞ

Anne ve kızının yan yana görüntüsü, aralarındaki benzerliği gözler önüne serdi. Özellikle yüz hatlarıyla birbirlerine benzeyen Lerzan Mutlu ve annesi Reyhan Mutlu'nun görüntüsü, "Hık demiş annesinin burnundan düşmüş" dedirtti.