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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin "Devlet politikasıdır, yol haritası bellidir" diyen Bahçeli, yolsuzlukla ilgili de çarpıcı bir çıkışa imza attı.

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