Bahçeli'den parti grubuna damga vuran sözler: İster bakan olsun, ister...Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Parti grubunda açıklamalarda bulunan MHP lideri Devlet Bahçeli, "İster bakan olsun, ister belediye başkanı, isterse yardımlaşma düzeni adına sömürü düzeni kurmuş bir kişi olsun. Yolsuzluğa hiçbir şekilde müsamaha gösterme niyetinde değiliz" dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin "Devlet politikasıdır, yol haritası bellidir" diyen Bahçeli, yolsuzlukla ilgili de çarpıcı bir çıkışa imza attı.
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