PENDİK'te boşanma aşamasındaki eşinin yerini öğrenmek için baldızı Meral Ağalar'ın (41) iş yerine giden Kenan Arıkan (52), Ağalar'ı silahla öldürdü. Polislere ateş açan Arıkan, karşılık verilmesi sonucu yaralandı; hastanede de hayatını kaybetti. Meryem A.'nın ifadesinde, "Telefonda boşanmayla alakalı 'Seninle görüşmek istiyorum' dedi. Kız kardeşimi yerde görünce fenalaştım." dediği öğrenildi. Meral Ağalar'ın eşi Serhat A. ise "Eşimin karşı dükkana geçtiğini ve Kenan Arıkan'ın ateş ettiğini gördüm" dedi.

Olay, 20 Kasım Cuma günü saat 17.30 sıralarında Batı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerinde bulunan Meral Ağalar, kardeşinin eşi Kenan Arıkan'ın silahlı saldırısına uğradı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, Arıkan'a silahını bırakması için uyarıda bulundu. Uyarılara rağmen polislere ateş açan Arıkan, ekiplerin karşılık vermesi sonucu yaralandı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Meral Ağalar'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağalar'ın cenazesi incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan saldırgan Kenan Arıkan da hayatını kaybetti.

YERİNİ ÖĞRENMEK İÇİN İŞ YERİNE GİTTİ

Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerde, Kenan Arıkan'ın boşanma aşamasındaki eşinin yerini öğrenmek amacıyla baldızı Meral Ağalar'ın çalıştığı iş yerine gittiği ve burada Ağalar'ı silahla öldürdüğü tespit edildi. Saldırıyı duyarak olay yerine gelen Ağalar'ın yakınları ise ekiplere 'Yaşıyor mu' diye sordu. Ağalar'ın yakınları aldıkları yanıtın ardından gözyaşlarına boğuldu.

'UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIM'

Olayla ilgili başlatılan soruşturmada Kenan Arıkan'ın boşanma aşamasındaki eşi Meryem A.'nın ifadesi ortaya çıktı. Meryem A.'nın ifadesinde, "Üç yıldır evliyim. Çocuğumuz yoktur. Hamile kaldım, hamile kaldıktan sonra düşük yaptım; 5. ayda gebeliğim sonlandı. Daha sonra evliliğimizde huzursuzluk hakim oldu. 2025 yılında kendisinden şiddet görmemden dolayı şikayetçi oldum. Uzaklaştırma kararı aldım. 2026 yılında herhangi bir şikayetim olmadı. Tartışmalardan sonra kız kardeşim Meral Ağalar'ın adresine taşındım. Üç haftadır orada kalıyordum. Bu zaman zarfında herhangi bir rahatsızlık olmadı. Herhangi bir şekilde barışma isteği de olmadı. Beni arayıp sormadı. Ayrıca ben bu hafta Kenan Arıkan'a boşanma davası açtım. 20 Kasım günü saat 17.00 sıralarında kız kardeşim beni aradı. Kenan Arıkan'ın yanında olduğunu, telefona istediğini söyledi. Bana kendisi telefonda boşanmayla alakalı 'Burada seninle görüşmek istiyorum' dedi. Ben de 'Geliyorum' dedim. Sonrasında 112'yi aradım, polislere ihbarda bulundum" dediği öğrenildi.

Meryem A. ifadesinin devamında, "Kız kardeşim Meral beni arayarak hala burada bulunduğu, dükkanın önünde beklediğini söyledi. Ben de 'Tamam yoldayım, geliyorum' dedim. Telefonu kapattım. Yaklaşık yarım saat sonra eniştem Serhat Ağalar beni aradı. Ağlayarak telefonda Kenan Arıkan'ın kardeşim Meral Ağalar'a silahla ateş ettiğini söyledi. Başka da birşey söylemedi. Korkudan Kaynarca Mahallesi'nden hızlı olay yerine gelmeye çalıştım. Olay yerine geldiğimde ambulansları ve polisleri gördüm. Kız kardeşimi yerde yatarken görünce fenalaştım. Kendisine müdahale ediliyordu. Kenan Arıkan'ı olay mahallinde hiç görmedim. Daha sonra emniyete geldiğimde Meral'in vefat haberini aldım. Yaklaşık 2 yıl kadar önce müşterek ikametimizde temizlik yaparken şahsın, kocamın tabancasını görmüştüm. O andan sonra ne kullandığını gördüm. Konuyla alakalı aramızda hiçbir konuşma geçmedi. Silahı gördüğümü ona dahi söylememiştim. Bu silah ruhsatlı mı ruhsatsız mı bilmiyorum. Söylediğim gibi 2 yıl önce temizlik yaparken bir kez görmüştüm ve evin farklı noktasında görmüştüm. Yine ona hatırladığım kadarıyla tabancayı evden çıkarmasını söylediğimi hatırlıyorum. Bu tabancayı nereden alıp temin ettiğimi bilmiyorum" dedi.

'EŞİME DOĞRU ATEŞ ETTİĞİNİ GÖRDÜM'

Saldırıya tanık olan Meral Ağalar'ın eşi Serhat A.'nın ise ifadesinde, "Kız kardeşi arasındaki mevzudan eniştesine küsmüş, geldi 3 haftadır bizde kalıyor. Ben konulardan haberdar değilim. Sadece aralarında evlilikten dolayı bir sıkıntı olduğunu biliyordum. Kız kardeşimle eşim evde olduğu sürede geç geliyordum, rahatsız olmaması adına. Bugün dükkanın önüne geldi. Dükkanın önünde aralarında tartışma geçti. Ben matbaacıyım, matbaa işiyle uğraşıyorum. Normal bir tartışma zannederek, olaya çok önem vermedim. O sırada tartışmalar olunca polis ekipleri geldi. Polis geldiğinde eşimin karşı dükkana geçtiğini gördüm. Daha sonra Kenan Arıkan'ın eşime doğru, arkasından da görevli polis memurlarına ateş ettiğini gördüm" dediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı