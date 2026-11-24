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Brezilya'da ailesiyle birlikte tatil yapan 2 yaşındaki Maite, kaldıkları evin yüzme havuzuna tek başına girince ölümle burun buruna geldi. Küçük kızın başı suyun altına girerken, evde yaşayan Tereza isimli golden retriever hiç tereddüt etmeden havuza atladı. Kahraman köpek, Maite'nin kendisine tutunmasını sağlayarak onu suyun üzerinde tutmaya çalıştı ve küçük kızın hayatını kurtardı.

Yürekleri ağza getiren anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde Maite'nin havuzun basamaklarından yavaşça indiği, ardından dengesini kaybederek suya düştüğü görülüyor.

Küçük kız suyun üzerinde kalmakta zorlanırken Tereza hızla havuza girdi. Maite'nin köpeğe tutunmasıyla birlikte Tereza onu suyun üzerinde tutmaya çalıştı.

O sırada yaşananları fark eden aileden iki kadın da hemen havuza koştu. Suya atlayan kadınlar, küçük kızı ve kahraman köpeği kısa sürede havuzdan çıkararak güvenli bir yere aldı.

Olay, cuma günü Brezilya'nın orta batısındaki Cuiabá kentinde, ailenin tatil yaptığı evde meydana geldi.

ANNE KORKU DOLU ANLARI ANLATTI

Maite'nin annesi Gladissa, olay sırasında kısa süreliğine kızının yanından ayrıldığını söyledi. Ailenin, görümcesinin evinde tatil yaptığını belirten anne, Tereza'nın da bu evde yaşadığını anlattı.

Gladissa, bir dilim kek almak için kısa süreliğine uzaklaştığını, büyük kızının ise köpeğin banyo küvetini almaya gittiğini söyledi. Ancak bu birkaç saniye içinde Maite beklenmedik bir şekilde havuza girdi.

Annesi, küçük kızının daha önce havuzda yüzdüğünü ancak hiçbir zaman tek başına suya girmediğini belirtti. Maite'nin normalde kendisine eşlik edecek birinin havuza girmesini beklediğini söyleyen Gladissa, bu kez yaşananları şu sözlerle anlattı:

"Her zaman birinin kendisiyle birlikte havuza girmesini bekler. Ancak bu kez kendi başına havuza girdi. Kendi anlattığına göre dalış yapacağını düşünmüş. Çocukların masumiyeti işte..."

DİĞER ANNE BABALARA UYARIDA BULUNDU

Yaşadığı korkutucu anların görüntülerini paylaşan Gladissa, amacının diğer anne babaları uyarmak olduğunu söyledi. Küçük bir dikkatsizliğin bile saniyeler içinde büyük bir faciaya dönüşebileceğini vurgulayan anne, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"İki saniye içinde bir trajedi yaşanabilir. Bugün bir kez daha Tanrı'ya kızlarıma ve aileme gösterdiği iyilik ve merhamet için şükrediyorum. Asla fazla dikkatli olamazsınız."

Gladissa, kızının hayatını kurtaran Tereza'yı da kahraman olarak nitelendirdi. Anne, daha sonra Maite'nin kendisini kurtaran köpekle mutlu bir şekilde oynadığı görüntüleri de paylaştı.

BİR BAŞKA KAHRAMAN KÖPEK DE ÇOCUĞU AYI SALDIRISINDAN KURTARMIŞTI

Bu olay, kısa süre önce ABD'de yaşanan başka bir kahramanlık hikâyesini de akıllara getirdi. Bella isimli husky kırması köpek, Connecticut eyaletindeki evlerinin bahçesinde oynayan 6 yaşındaki Colton'ı bir ayının saldırısından korumuştu.

Ailenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Bella'nın ayıya doğru hızla koştuğu, hayvanın kuyruğunu ısırdığı ve onu bahçeden uzaklaştırdığı görülüyordu.

Yerel siyasetçiler de küçük çocuğu korumak için ayıyla karşı karşıya gelen Bella'nın cesaretini överek köpeğin davranışını olağanüstü bir kahramanlık olarak nitelendirmişti.