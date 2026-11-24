Galatasaray taraftarlarının Filistin'e destek amacıyla açtığı pankartların UEFA'ya şikayet edildiğini belirten Dursun Özbek, şu ifadeleri kullandı:

"Duyduk ki Netanyahu hükümeti taraftarımızın Filistin halkına destek amacıyla açtığı pankartlar nedeniyle kulübümüzü UEFA'ya şikayet etmiş."

"MAZLUMUN YANINDA DURMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Filistin halkına destek vermeyi sürdüreceklerini belirten Özbek, sözlerine şöyle devam etti:

"Türk milleti olarak tarih boyunca olduğu gibi bugün de mazlumun yanında durmaya, Filistin halkının yaşadığı acılara sessiz kalmamaya devam edeceğiz. Dünyanın dört bir yanında Filistin halkının maruz kaldığı zulme karşı yükselen ortak vicdani sesin de gösterdiği gibi bu siyasi değil, insani ve vicdani bir duruştur."

UEFA'YA ÇAĞRIDA BULUNDU

UEFA'nın söz konusu şikayete itibar etmemesi gerektiğini belirten Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Temennimiz UEFA'nın da bu hassasiyeti aynı anlayışla değerlendirmesi ve siyasi saiklerle yapılan bu şikayete itibar etmemesidir. Zira futbolu siyasetten uzak tutmanın yolu, insani ve vicdani duruşları cezalandırmak değil futbolun siyasi baskılara konu edilmesine engel olmaktır."