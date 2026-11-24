Eski manken Güzide Duran, uzun süredir ayrı kaldığı oğlu Emir'e kavuştu. İş insanı Adnan Aksoy ile mart ayında olaylı şekilde boşanan Duran, oğluyla yeniden bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı. Kavuşma anına ilişkin duygularını dile getiren ünlü modelin sözleri dikkat çekti.

FİKRET ORMAN İLE AŞK YAŞAMAYA BAŞLAMIŞTI

1996 Best Model of Turkey birincisi Güzide Duran ile iş insanı Adnan Aksoy, olaylı boşanma sürecinin ardından mart ayında resmen yollarını ayırmıştı. Duran, boşanma davası devam ederken Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman ile yaşadığı aşkla magazin gündemine damga vurmuştu.

1 YILI AŞKIN SÜREDİR OĞLUNA HASRETTİ

1996 Best Model of Turkey birincisi Güzide Duran ile iş insanı Adnan Aksoy, mart ayında resmen boşanmıştı. Olaylı boşanma sürecinde Duran'ın özel hayatı da magazin gündeminde geniş yer bulmuştu. Eski model, boşanma sürecinde çocuklarıyla arasındaki ilişkinin olumsuz etkilendiğini ve onları göremediğini dile getirmişti. Duran, çocuklarını görememesinden eski eşi Adnan Aksoy'u sorumlu tutmuştu.

"BİR ANNE EVLADINA NASIL DOYAR Kİ?"

Uzun süredir oğlu Emir'e hasret kalan Güzide Duran, sonunda oğluyla yeniden bir araya geldi. Mutlu haberi sosyal medya hesabından duyuran model, 7 Ekim 2025'ten bu yana oğluna sarılamadığını belirterek duygusal bir paylaşım yaptı.

Duran, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"7 Ekim 2025'ten beri hasret kaldığım kalbime bugün yeniden sarıldım... Kokladım, öptüm, içime çektim... Ama doyamadım. Bir anne evladına nasıl doyar ki? Aramıza zaman girdi, mesafeler girdi, söylenen sözler girdi... Ama hiçbir şey kalbimdeki yerini değiştiremedi. Bugün bir kez daha anladım ki insanın kalbi bazen kendi bedeninde değil, evladının göğsünde atarmış. Sen benim kalbimsin oğlum. Dün de öyleydin, bugün de öylesin, sonsuza kadar da öyle kalacaksın. Emir'im senden hiç vazgeçmeyeceğim."