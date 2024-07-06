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Begüm Öner, Türkiye ve Yunanistan'daki tatil fiyatlarını karşılaştırdı: Ciddi bir fark var, çok üzücü

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Oyuncu Begüm Öner, geçtiğimiz günlerde tatil için önce Bodrum sonra da Yunanistan'a gitti. Bodrum'daki pahalılığa isyan eden oyuncu, "Karides, kalamar, ahtapot yeseniz iki kişi Türkiye'de 5 bin TL ödersiniz en az. Samos'ta bin beş yüz lira falan, belki bin lira falan. Ciddi bir fiyat farkı var yani" dedi.

Seksenler dizisindeki Elvan rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Begüm Öner, oyuncu eşi Ceyhun Fersoy ile tatil sezonunu açtı. Önce Bodrum sonra da Yunanistan'a giden Öner, fiyatları karşılaştırdı.

"TÜRKİYE'DE 5 BİN, SAMOS'TA BİN LİRA"

2. Sayfa'da yer alan habere göre, ayaküstü basın mensuplarıyla sohbet eden güzel oyuncu, yaptığı tatillerden bahsetti. Ceyhun Fersoy'la beraber Bodrum tatilinden sonra Samos adasına gittiklerini söyleyen oyuncu fiyat farkından dolayı çok üzüldüğünü belirterek "Bodrum'da fiyatlar korkunç. Samos Adası'nda fiyatlar Bodrum'un yarısı kadar. Karides, kalamar, ahtapot yeseniz iki kişi Türkiye'de ne kadara çıkarsınız? 5 bin TL ödersiniz en az. Samos'ta bin beş yüz lira falan, belki bin lira falan. Ciddi bir fiyat farkı var yani" ifadelerini kullandı.

Ünlü çiftin Samos tatilinden bir kare

"ÜLKEMİZDE NEREYE GİTSENİZ PARA ÖDÜYORSUNUZ"

Yunanistan'da plajların ücretsiz olduğunu da söyleyen oyuncu "Girişte bir fiyat ödemiyorsunuz. Bence bu çok önemli. Şezlong ücreti ödemiyorsunuz. Bizim ülkemizde nereye gitseniz şezlong parası ödemek zorundasınız. Bunlar gerçekten çok üzücü çünkü herkesin tatil yapmaya ihtiyacı var" dedi.

Begüm Öner, Türkiye ve Yunanistan'daki tatil fiyatlarını karşılaştırdı: Ciddi bir fark var, çok üzücü

Begüm Öner, Türkiye ve Yunanistan'daki tatil fiyatlarını karşılaştırdı: Ciddi bir fark var, çok üzücü

Ecem Altan
Ecem Altan
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Yunanistan Begüm Öner Türkiye Bodrum Tatil Turizm Magazin Yaşam Haberler

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Yorumlar (5)

Kasım Ekşi:

Koşun Yunan'a,verdiginiz para ile çiçek alıp günü geldiğinde size atacak.

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Sabri:

bizm ülke haddini aştı zaten

20
0
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Sabri:

sadece deniz ürünündemi pahalilik herseyde

14
0
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VEFA:

10 bin TL aylık alan emekli mi, 17 bin TL. Asgari ücretli mi? Kim gidip de o otellerde konaklayıp, keyif sürecek. Bizim halkımızın kahir ekseriyetinin kendi vatanında garip kaldığı, bunlardan oldum olası yararlanamadığı turizm mal ve hizmetlerinin fiyatı ne olursa olsun. Bize ne!...

7
2
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sade vatandaş:

orada israf yolsuzluk peşkeştekadam yok bolluk bereket ucuzluk huzur refah var

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0
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