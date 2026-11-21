Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

1 yorum · Sen de yaz

İstanbul Gençlergücüspor, teknik direktörlük görevi için Nevide Çiçek ile anlaşmaya vardı. Genç teknik direktör, kulüp yetkilisiyle bir araya gelerek yeni görevi için imza attı.

İmza töreninde çekilen fotoğraflarda Çiçek'in kulüp yetkilisiyle tokalaştığı ve üzerinde 34 numara bulunan siyah-kırmızı formayla poz verdiği görüldü.

İMZADAN ÇOK KOMBİNİ DİKKAT ÇEKTİ

Nevide Çiçek'in imza töreninde tercih ettiği kıyafet, fotoğrafların en dikkat çekici ayrıntılarından biri oldu. Genç teknik direktörün siyah kısa üst, bol kesim pantolon ve açık bıraktığı siyah gömlekten oluşan kombini dikkat çekti. Çiçek, sarı saçlarını topladığı görünümünü sade aksesuarlarla tamamladı. Kulübün yeni teknik direktörünü tanıtan fotoğraflarda, Çiçek'in alışılmış teknik direktör imza törenlerinden farklı kıyafet tercihi öne çıktı.

YENİ GÖREVİNE BAŞLIYOR

İstanbul Gençlergücüspor ile anlaşmaya varan Nevide Çiçek, bundan sonraki süreçte takımın teknik direktörlük görevini üstlenecek. İmza töreninde kulübün formasını da tanıtan Çiçek'in yeni görevindeki performansı merak konusu olurken törenden paylaşılan karelerde kıyafet tercihi dikkat çekti.

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi