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Televizyon kanallarının reklam gelirlerinde yaşanan düşüş, dizi setlerindeki ücretlere yansımaya başladı. Aşk-ı Memnu ve Yargı gibi dizilerin yapımcısı Ay Yapım, ekranda süren üç dizisi ile yayına hazırlanan bir yapımının ekiplerine yüzde 15 ücret indirimi uygulama kararı aldı.

ÜÇ DİZİNİN EKİBİNE KESİNTİ

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre şirket, Star TV'de yayınlanan "Sevdiğim Sensin" ile "Ömür Usta" ve "Başkalarının Hayatı" dizilerinde çalışan ekiplere ücretlerin yüzde 15 düşürüleceğini dün bildirdi.

Kararın kapsamı yalnızca yayındaki yapımlarla sınırlı kalmadı. Kanal D'de ekrana gelmesi planlanan "Susuz Yaz" dizisinin ekibiyle daha önce anlaşılan ücretlerde de aynı oranda indirime gidildi.

SUSUZ YAZ EKRANA GELMEDEN ETKİLENDİ

Necati Cumalı'nın aynı adlı eserinden uyarlanan "Susuz Yaz"ın çekimleri Adana'da sürüyor. Dizinin aralık ayının başında izleyiciyle buluşması bekleniyor. Böylece yapım, ilk bölümü yayınlanmadan bütçe kesintisiyle karşılaşmış oldu.

Sektördeki daralmanın ilk işaretleri sezon başında görülmüştü. Bu sezon bütçesinde artış yapılmayan ilk dizinin "Teşkilat" olduğu belirtilmişti. Reklam harcamalarındaki gerilemenin sürmesiyle birlikte yapım şirketleri bütçelerini yeniden gözden geçirmeye başladı.

Son günlerde dizi dünyasında ücretler ve maliyetler üzerine tartışmalar da gündemdeydi. Ay Yapım'ın kararı, krizin yeni sezona hazırlanan projeleri de etkilediğini gösterdi.