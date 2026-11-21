Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray'ın Samsunspor karşısında bulduğu ilk gol, futbol kamuoyunda ofsayt tartışmalarını beraberinde getirdi.

İKİ ESKİ HAKEMDEN YORUM

Pozisyonu değerlendiren eski hakemler Fırat Aydınus ve Deniz Ateş Bitnel, Abdülkerim Bardakcı'nın kalecinin görüş açısını engellediğini belirterek golün geçersiz sayılması gerektiğini söyledi.

''GOL İPTAL EDİLMELİYDİ''

Karşılaşmanın ardından pozisyonu mercek altına alan Fırat Aydınus, hakem ve VAR ekibinin kararını eleştirdi. Pozisyondaki oyuncu konumlanmalarına dikkat çeken Aydınus, "Barış Alper olmak üzere özellikle Abdülkerim Bardakcı kalecinin görüş alanını etkilediği için pozisyonun ofsayt olduğunu düşünüyorum. Torreira'nın topa vurduğu anda kaleye olan mesafesi, Bardakcı'nın kaleciye olan yakınlığı ve kale içinde olması... Birçok parametre o görüş alanını etkilemede üst seviyeye çıkartıyor. Burada VAR hakeminin, hakemi çağırıp ona izletmesi daha uygun olurdu. Bu pozisyon kaleciyi etkilediği için gol ofsayt olarak iptal edilmeliydi." dedi.

''OFSAYTTA!''

Deniz Ateş Bitnel de golün iptal edilmesini gerektiğini belirterek, ''Galatasaray'ın golü ofsayt nedeniyle iptal edilmeliydi. Hem Barış Alper hem de devamında Abdülkerim Bardakcı ofsaytta.'' yorumunu yaptı.