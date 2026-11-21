Tekirdağ'da sis görüş mesafesini yer yer 50 metrenin altına düşürdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Tekirdağ'da gece başlayıp sabaha karşı artan sis, kenti Malkara, Muratlı ve Hayrabolu ilçelerine bağlayan kara yolunda ulaşımı olumsuz etkiledi. Bazı bölgelerde görüş mesafesi 50 metrenin altına düşerken trafik ekipleri sürücüleri uyardı.
Tekirdağ'da sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metrenin altına düştü.
Kentte gece başlayan ve sabaha karşı artan sis, Tekirdağ'ı Malkara, Muratlı ve Hayrabolu ilçelerine bağlayan kara yolunda ulaşımı olumsuz etkiledi.
Bazı bölgelerde görüş mesafesi 50 metrenin altına düştü.
Trafik ekipleri, bazı noktalarda dikkatli olmaları yönünde sürücüleri uyardı.
Hava sıcaklığının 16 derece ölçüldüğü kentte, sisin öğleden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Kaynak: AA