‘Çoklu Top Sistemi’ Süper Lig'de ilk kez uygulandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Süper Lig'in 12. haftasında Gençlerbirliği ile Gaziantep FK arasında oynanan maçta, Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni kararıyla ligde ilk defa 'Çoklu Top Sistemi' kullanıldı. Bu sistemde toplar, saha kenarındaki istasyonlara yerleştirilerek futbolcuların hızlı top alması sağlandı.
Süper Lig'in 12. haftasında oynanan Gençlerbirliği - Gaziantep FK karşılaşmasında, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) kararı doğrultusunda ligde ilk kez ‘Çoklu Top Sistemi’ uygulandı.
'ÇOKLU TOP SİSTEMİ' HAYATA GEÇİRİLDİ
Gençlerbirliği’nin sahasında Gaziantep FK’yı konuk ettiği karşılaşmada, Türkiye Futbol Federasyonu’nun yeni uygulaması hayata geçirildi.
TOPLAR İSTASYONLARA YERLEŞTİRİLDİ
‘Çoklu Top Sistemi’ kapsamında top toplayıcılar, topları doğrudan futbolculara vermek yerine saha kenarında belirlenen alanlarda bulunan istasyonlara yerleştirdi. Futbolcular, ihtiyaç duydukları topları bu istasyonlardan aldı.