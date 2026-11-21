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Ekrem İmamoğlu sorusuyla karşılaşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, siyasi yasak kararına ilişkin yorum yapmadı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, katıldığı park açılışını hatırlatarak soruyu yanıtsız bıraktı.

EKREM İMAMOĞLU SORUSUNA YANIT VERMEDİ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, katıldığı park açılışında Ekrem İmamoğlu hakkında verilen mahkeme kararına ilişkin soruyla karşılaştı. CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na yönelik davada İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 9 sanık hakkında hapis cezası ve siyasi yasak kararı verilmesi üzerine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'ın değerlendirmesi merak edildi. Ancak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, mahkeme kararına ilişkin herhangi bir yorum yapmadı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, soruya kısa bir yanıt vererek açılış programına işaret etti.

"BİZ BURAYA PARK AÇILIŞINA GELDİK"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu'na yönelik siyasi yasak kararına ilişkin soruya şu sözlerle karşılık verdi: "Biz buraya park açılışına geldik." Medyascope'da yer alan habere göre, Yavaş'ın bu yanıtı, İmamoğlu hakkındaki karara ilişkin doğrudan bir değerlendirmede bulunmaması nedeniyle dikkat çekti.

NE OLMUŞTU?

Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla açılan davada kararını açıklamıştı. Aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 9 sanığa "oylamaya hile karıştırma" suçundan 2 yıl 1'er ay hapis cezası verilmiş, haklarında siyasi yasak uygulanmasına hükmedilmişti. Karar henüz kesinleşmediği için siyasi yasak da yürürlüğe girmedi.

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi