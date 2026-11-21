Asal Araştırma, kasım ayında Türkiye genelinde 28 ilde 2 bin 5 kişiyle gerçekleştirdiği ankette vatandaşlara 2027 yılında asgari ücretin en az kaç TL olması gerektiğini sordu. Bilgisayar destekli telefon görüşmesi (CATI) yöntemiyle yapılan araştırmada katılımcıların yüzde 45,4'ü 38 bin TL'nin üzerinde bir ücret talep etti. Yüzde 25'lik kesim ise asgari ücretin 38 bin TL olması gerektiğini belirtti.

ANKETTE DİKKAT ÇEKEN ORANLAR

Araştırmada katılımcıların yüzde 16'sı 36 bin 500 TL, yüzde 7,2'si ise 35 bin TL yanıtını verdi. Yüzde 6,4'lük kesim soruyu yanıtsız bıraktı veya fikri olmadığını ifade etti. Böylece yeni asgari ücretin en az 38 bin TL olmasını isteyenlerin toplam oranı yüzde 70,4'e ulaştı.

2027 ASGARİ ÜCRETİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026 yılı boyunca net 28 bin 75 TL olarak uygulanan asgari ücretin 2027'de ne kadar olacağı merak ediliyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonunun aralık ayının ilk haftasında görüşmelere başlaması, yeni tutarın ise ayın son haftasında açıklanması bekleniyor. Anket sonuçları resmi bir zam kararını değil, katılımcıların ücret beklentilerini yansıtıyor.