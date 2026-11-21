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Sürücüsüz bir elektrikli otomobil, gece boyunca bir türlü park edemeyince ortaya son derece ilginç görüntüler çıktı. Çin'deki bir yer altı otoparkında yaşanan olayda araç, saatler boyunca aynı park yerine girmek için defalarca ileri geri hareket etti.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, direksiyon başında kimse bulunmamasına rağmen otomobilin sürekli manevra yaptığı görüldü. Ancak araç, her denemesinde park yerine girmek üzereyken yeniden geri çıkıyor ve aynı işlemi tekrarlıyordu.

Otomobilin bu bitmek bilmeyen çabası otoparkın güvenlik görevlisinin de dikkatinden kaçmadı. Görevli, kendi kendine hareket eden aracı şaşkınlık içinde izledi.

Aracın sahibi ise yaşananları daha sonra otomobilin kayıtlarını kontrol ettiğinde öğrendi. Kayıtlara göre otomatik park sistemi gece boyunca tam 868 kez devreye girmişti.

Gece yarısından sabahın ilk saatlerine kadar devam ettiği belirtilen olayın görüntüleri, Çin medyasında yayıldıktan sonra sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

Üstelik benzer görüntüler yalnızca bu otomobille sınırlı değildi. Çin'deki başka yer altı otoparklarında da sürücüsüz elektrikli araçların kendi kendilerine tekrar tekrar park etmeye çalıştığı anlar kaydedildi.

Paylaşılan videolardan biri ise özellikle dikkat çekti. Görüntülerde Avatr 06 ve Avatr 12 model iki otomobilin sabah saat 06.00 civarında neredeyse aynı anda park manevrası yaptığı görüldü.

İki araç da art arda geri gidip yeniden konumlanırken ortaya adeta senkronize bir robot dansını andıran görüntüler çıktı.

Ancak otomobillerin bu tuhaf hareketlerinin arkasında bir yarışma da olabilir.

Görüntülerin, sürücüleri araçlarının otomatik park özelliklerini kullanmaya teşvik eden Huawei'nin ikinci Qiankun Akıllı Sürüş Yarışması sırasında ortaya çıktığı bildirildi. 31 Ekim'de başlayan yarışma, 13 Kasım'a kadar devam etti.

14 gün süren etkinliğe 190 binden fazla sürücünün katılmak için kayıt yaptırdığı belirtildi. Yarışmada katılımcılar, Huawei'nin sürüş destek teknolojilerini kullanarak çeşitli kategorilerde dereceye girmeye çalıştı.

Bu kategorilerden biri de "Parking Elite" (Park Etme Ustası) oldu. Katılımcılar, otomatik park ve uzaktan park özelliklerini ne kadar başarılı kullandıklarına göre sıralandı.

Yarışmada ilk 100'e giren sürücülere Huawei puanları verilmesi planlandı.

Ancak yarışmanın kurallarında dikkat çekici bir ayrıntı vardı: Yalnızca sabah 06.00 ile akşam 22.00 arasında gerçekleştirilen park manevraları değerlendirmeye alınıyordu.

Dolayısıyla gece boyunca yüzlerce kez park etmeye çalışan otomobillerin bu çabaları, sahiplerine yarışmada herhangi bir puan kazandırmayacaktı.

Peki, otomobiller neden saatlerce aynı hareketleri tekrarladı?

Şu ana kadar bu sorunun kesin bir yanıtı bulunmuyor. Araçların sahipleri tarafından uzaktan kontrol edilip edilmediği de netlik kazanmış değil.

Olası nedenler arasında yazılım kaynaklı bir sorun, yetersiz aydınlatma veya otoparktaki park çizgilerinin silinmiş olması gösteriliyor. Bu koşullar, araçların park alanını doğru algılamasını ve manevrayı tamamlamasını zorlaştırmış olabilir.

Söz konusu otomobillerde, araçların otoparklarda kendi kendine ilerlemesine ve park etmesine yardımcı olan Huawei Qiankun akıllı sürüş teknolojisinin kullanıldığı bildirildi.

Sistem, akıllı telefon üzerinden uzaktan park etme imkânı da sunuyor. Böylece sürücüler, direksiyon başına geçmeden araçlarını uygun bir park alanına yönlendirebiliyor.

Günlük hayatı kolaylaştırmak için geliştirilen bu teknoloji, bu kez saatlerce süren başarısız park girişimleriyle gündeme geldi.

Ancak 868 denemenin arkasında gerçekten bir teknik arıza olup olmadığı henüz doğrulanmış değil. Bunun anlaşılabilmesi için araçların çalışma kayıtlarının ayrıntılı biçimde incelenmesi gerekiyor.

Şimdilik güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler, sürücüsüz otomobillerin zaman zaman ne kadar şaşırtıcı durumlara yol açabileceğini gözler önüne seriyor.