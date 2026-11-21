Yapımı geçtiğimiz yıl tamamlanan Gaziosmanpaşa Adalet Sarayı'nın resmi açılışı, bugün düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Açılış törenine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adalet Bakanı Akın Gürlek ile hakim savcı ve adliye personelleri katıldı.

BAKAN GÜRLEK: İSTANBUL'A 26 ADET YATIRIM PROJESİ KAZANDIRILMIŞTIR

Programda konuşma yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, "İstanbul özelinde birçok gerekli yapıyı hizmete alma, projelendirme ve ihtiyaç duyulan alt yapıyı tamamlama noktasında talimatlarınız gereği tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Cumhurbaşkanım, sizin İstanbul sevdanızı, millet sevginizi çok yakından biliyoruz. Sizin ifade ettiğiniz gibi mücadeleyi, sabrı, dirayeti bu şehrin sokaklarında öğrendik. Büyük düşünmeyi, geleceğe dair iddialı hedefler belirleyip o hedeflere ulaşmak için koşmayı aynı şekilde bize İstanbul öğretti. Bayraktarlığını yaptığınız iktidarımız döneminde Aziz İstanbul'a 26 adet yatırım projesi kazandırılmıştır" dedi.

"FAİLİ MEÇHULLERİN AYDINLATILDIĞI BİR AŞAMAYA GELDİK"

Konuşmasının devamında, adliyelerde iş kolaylığının sağlandığına da değinen Bakan Gürlek, "2027 yılı sonuna kadar toplam 15 projenin hayata geçirilmesi hedeflenmektedir. Bu projelerin 5'inin yatırım planı onaylanmıştır. Geçmişte milletimizin adalet arayışındaki mağduriyetleri ülkemizin en önemli sorunlarının başında geliyordu. Yargının kronik hastalıklar arasında uzun süren davalar ve neticelenmeyen dosyalar vardı. Hatta babadan oğula miras kalan hak arayışları toplumda en çok konuşulan ve haklı eleştirilere konu olan meselelerdendi. Adliyelerimizin önü arzuhalcilerle doluydu. Orada bir kargaşa vardı. Adliyelerimizde, teknolojik yatırımlarla donatıldığı, personel sorunlarının tamamen ortadan kaldırıldığı, insan onuruna yakışır fiziki şartların oluşturulduğu, vatandaşımızın Alo Adalet 135 Hattı ile yargısal bilgilendirmeleri anında aldığı, dijital kolaylıklarla süreçlerin daha kolay işlediği, kriminal inceleme ve adli tıp birimlerinin en donanımlı hale geldiği, faili meçhul olayların ve çözülemeyen davaların aydınlatıldığı bir aşamaya geldik" şeklinde konuştu.

"SUÇ VE SUÇLULARLA TAVİZSİZ ŞEKİLDE MÜCADELE EDİYORUZ"

Konuşmasında suç örgütleriyle mücadeleye de vurgu yapan Bakan Gürlek, "Suç ve suçlularla mücadele konusunda da tavizsiz şekilde mücadele ediyoruz, önümüze bakıyoruz. Gençlerimizi, çocuklarımızı, ailelerimizi çağın getirdiği her türlü suç şeklinden, suç şebekelerinin kirli ellerinden korumayı en önemli önceliklerimizden biri olarak görüyoruz. Küresel dünyanın en önemli sorunlarından olan uyuşturucu ve türevlerinin ülkemizi, gençliğimizi, çocuklarımızı korumayı milli güvenlik meselesi olarak ele alıyoruz. Günümüzde suç örgütleri ahlaki sınırların çok ötesinde ve vicdan muhasebeden çok uzak bir anlayışla tüm yaptırımlara rağmen teknolojinin suiistimale açık tüm olanaklarını kullanarak alternatif finans kaynaklarını kullanarak yoğun çaba gösteriyor" dedi.

"İLLEGAL YAPILARIN TÜM ASİMETRİK OLUŞUMLARINI BERTARAF EDİYORUZ"

Konuşmasına devam eden Bakan Gürlek, "Toplumun huzur ve güvenlik asayişine büyük bir tehdit oluşturuyor. Bizler de bu etkin ve çeşitlenmiş illegal yapılar karşısında onların tüm asimetrik oluşumlarını bir bir bertaraf ediyoruz. Başta İstanbul olmak üzere ülkemizi en geniş batı toplumlarından daha güvenli, daha huzurlu seviyelerde tutuyoruz. Bu sonucun temelinde sizlerin önderliğinde Aziz İstanbul'a yapılan temel yatırımlar, suç ve suçlularla kararlı mücadele, devletimizin kurumları arasında eşgüdüm ve siyasi istikrar vardır. Bizim için milletimizden daha değerli bir unsur, devletimizden daha güçlü bir güç merkezi yoktur. Tek gündemimiz vardır, o da milletimizin sizin önderliğinizde gece gündüz demeden aşkla hizmet etmektir. Cumhurbaşkanım, aynı şekilde Terörsüz Türkiye ufkuyla bu aziz milletin üzerine doğan milli birlik ve kardeşlik güneşinin aydınlattığı bu günlerde iç cepheyi güçlendirmeyi kutlu liderliğinizle omuz omuza, huzur dolu yarınlara yürüyoruz" diye konuştu.

"BU COĞRAFYANIN MAYASINDA KARDEŞLİK VE MİLLİ BİRLİK OLMA İHTİYACI VARDIR"

Türkiye'de barış ve huzur ikliminin oluştuğunu söyleyen Bakan Gürlek, "Türkiye'nin kalkınmasına ve kardeşliğine kast edenlerin yarım asırdır ülkemizin ayağına vurduğu prangaları sarsılmaz iradenizle tek tek kırıyoruz. Allah'ın izniyle bu millet artık kardeşliğin ve birlikteliğin tadını iliklerine kadar hissetti. Bu coğrafyanın mayasında kardeşlik, hoşgörü ve milli birlik olma ihtiyacı vardır. Bin yılı aşkın bu dokuyu kimse bozamaz, hiçbir ortak bu kutlu şahlanışın önüne geçemez. Bu milletin kalkınması ve refaha ulaşması yolunda en önemli kara deliklerinden biri olan terörle ilgili konular artık inşallah gündemimizden kalkmaktadır. Göreve geldiğimiz günden bu yana Diyarbakır, Iğdır, Mardin gibi birçok güzide şehrimizi vatandaşlarımız ile kucaklaştığımız programlar yaptık. Vatandaşlarımızın huzur ve kardeşlik ruhunu kana kana içtiklerine yaylalarımızın, ovalarımızın, köy ve mezralarımızın ağıtlarla değil panayırlarla, pikniklerle, düğünlerle şenlendiğine şahit olduk" dedi.

"DEMOKRATİK, ÖZGÜRLÜKÇÜ BİR ANAYASAYA İHTİYAÇ VAR"

Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyacı olduğunu da aktaran Bakan Akın Gürlek, "Şehirlerimizin turizm ve ekonomik kalkınmayla hayat bulduğunu, ulaştırmadan altyapıya kadar yapılan yatırımlarla her yeri şantiyeye haline geldiğini gördük. Her gittiğimiz yerde yeni bir adliye binası, yeni bir yargı hizmet binası vatandaşlarımıza sizin sayenizde armağan ettik. Ülkenin karmaşıklık ve modernleşme terazisini dengeledik. Eğitimden sanayiye kadar tüm ihtiyaçların yerine karşılayarak yatırımlarımızı ve vatandaşlarımızı ekonomik bir kültürel kalkınmasına adadık. İşte bütün bunlar Terörsüz Türkiye'nin meyveleridir. Türkiye Yüzyılı baharında ekonomisi, savunma sanayisi, siyasal istikrarı, güvenliğiyle Kafkaslardan Orta Doğu'ya uzanan bölgede dünya Türkiye, dünyanın huzur adası olma yolunda özellikle aday Türkiye Yüzyıl'ında tek eksik kalan özlemi duyduğumuz yeni anayasadır. Son zamanlarda önem kazanan toplumsal mutabakatın ve sürdürülebilir hukuk anlayışının sağlam bir temele oturtulmasının gereği doğrultusunda yeni anayasa bu milletin hak ettiği, bu devletin ivedi ihtiyaç duyduğu elzem bir gereksinimdir. Bu ülkenin anayasası vücudu olup eksik kalmamalı. Coğrafyamızdaki günümüz dünyasındaki tehditlere ve güvenlik ekseriyetli kişilere karşı bizi yüzlerce yıl sonrasına kadar güvenle taşıyacak, demokratik, özgürlükçü ve milletin çıkarlarına hizmet eden anlaşılabilir ve güçlü tanımlamaları olan bir anayasaya ihtiyaç vardır" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı