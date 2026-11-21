Galatasaray Samsunspor karşısında hata yapmadı! Okan Buruk kırmızı kart gördüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, sahasında ağırladığı Samsunspor'u 2-1 yenerek üst üste altıncı kez kazandı. Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, maç sonunda kırmızı kart gördü. Deneyimli hoca, Beşiktaş derbisinde takımının yanında olamayacak. Sarı-kırmızılılar, ligde iç sahadaki yenilmezlik serisini 42 maça çıkararak kulüp rekorunu kırdı.
- Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan maçta Samsunspor'u 2-1 yendi.
- Galatasaray bu sonuçla üst üste altıncı galibiyetini alarak puanını 31'e yükseltti ve liderliğini sürdürdü; Samsunspor 7 puanda kaldı.
- Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk maç sonunda kırmızı kart gördü ve Beşiktaş derbisinde takımının başında olamayacak.
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray ile Samsunspor karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Galatasaray, 2-1 kazandı.
GALATASARAY MAÇA GOLLE BAŞLADI
4. dakikada Galatasaray öne geçti. Sağ çaprazdan Batrakov'un kullandığı serbest atışta arka direkte Singo'nun dokunduğu top, Torreira'nın önünde kaldı. Uruguaylı oyuncu, altıpasın içinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelere gönderdi.
UĞURCAN'DAN ŞIK KURTARIŞ
42. dakikada Samsunspor gole çok yaklaştı. Coulibaly'nin sağdan ortasında Yunus Akgün'ün arka direkte kafayla uzaklaştırmak istediği top, altıpasın içinde Sekongo'nun önüne düştü. Bu oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşta, kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı kornere çeldi.
İKİNCİ YARININ BAŞINDA FARK 2'YE ÇIKTI
53. dakikada skor 2-0 oldu. Sara’nın savunma arkasına müthiş pasında topla buluşan Yunus Akgün topu kalecinin üzerinden aşırtarak ağlara gönderdi.
SAMSUNSPOR'U UMUTLANDIRAN GOL
57. dakikada bir gol de Samsunspor'dan geldi. Mendes'in sağ kanattan içeriye çevirdiği topta Bayo gelişine vurdu ve Uğurcan'ın çabasına rağmen topu ağlara gönderdi. Fark 1’e indi.
ÜST ÜSTE ALTINCI GALİBİYET
Karşılaşmanın geri kalan bölümünde başka gol olmadı ve mücadeleyi Galatasaray kazandı. Bu sonuçla birlikte üst üste altıncı kez kazanan sarı-kırmızılılar, 31'e yükselterek liderliğini sürdürdü. Samsunspor ise 7 puanda kaldı ve ateş hattından uzaklaşamadı.
OKAN BURUK KIRMIZI KART GÖRDÜ
Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, maç sonunda kırmızı kart gördü. Deneyimli hoca, Beşiktaş derbisinde takımının yanında olamayacak.
GALATASARAY'DAN REKOR
Öte yandan ligin lideri Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de iç sahadaki yenilmezlik serisini 42 maça çıkararak kulüp rekorunu kırdı.