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Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray ile Samsunspor karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Galatasaray, 2-1 kazandı.

GALATASARAY MAÇA GOLLE BAŞLADI

4. dakikada Galatasaray öne geçti. Sağ çaprazdan Batrakov'un kullandığı serbest atışta arka direkte Singo'nun dokunduğu top, Torreira'nın önünde kaldı. Uruguaylı oyuncu, altıpasın içinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelere gönderdi.

UĞURCAN'DAN ŞIK KURTARIŞ

42. dakikada Samsunspor gole çok yaklaştı. Coulibaly'nin sağdan ortasında Yunus Akgün'ün arka direkte kafayla uzaklaştırmak istediği top, altıpasın içinde Sekongo'nun önüne düştü. Bu oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşta, kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı kornere çeldi.

İKİNCİ YARININ BAŞINDA FARK 2'YE ÇIKTI

53. dakikada skor 2-0 oldu. Sara’nın savunma arkasına müthiş pasında topla buluşan Yunus Akgün topu kalecinin üzerinden aşırtarak ağlara gönderdi.

SAMSUNSPOR'U UMUTLANDIRAN GOL

57. dakikada bir gol de Samsunspor'dan geldi. Mendes'in sağ kanattan içeriye çevirdiği topta Bayo gelişine vurdu ve Uğurcan'ın çabasına rağmen topu ağlara gönderdi. Fark 1’e indi.

ÜST ÜSTE ALTINCI GALİBİYET

Karşılaşmanın geri kalan bölümünde başka gol olmadı ve mücadeleyi Galatasaray kazandı. Bu sonuçla birlikte üst üste altıncı kez kazanan sarı-kırmızılılar, 31'e yükselterek liderliğini sürdürdü. Samsunspor ise 7 puanda kaldı ve ateş hattından uzaklaşamadı.

OKAN BURUK KIRMIZI KART GÖRDÜ

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, maç sonunda kırmızı kart gördü. Deneyimli hoca, Beşiktaş derbisinde takımının yanında olamayacak.

GALATASARAY'DAN REKOR

Öte yandan ligin lideri Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de iç sahadaki yenilmezlik serisini 42 maça çıkararak kulüp rekorunu kırdı.