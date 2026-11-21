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Çorum'da eski eşler arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Bıçakla yaralanan A.D. yoğun bakıma kaldırılırken, saldırgan kadın gözaltına alındı.

EVDE TARTIŞMA ÇIKTI

Alınan bilgiye göre, bir süre önce ayrılan E.B. ile eski kocası A.D. arasında, A.D.'nin Üçtutlar Mahallesi Ahçılar 8. Sokak'taki evinde tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve E.B., eski eşi A.D.'yi bıçakla yaraladı.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan A.D., Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan A.D.'nin yoğun bakımda tedavi altına alındığı öğrenildi.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Şüpheli E.B., polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA