İngiltere Premier Lig'in 11. haftasında sahasında Manchester City ile Fulham karşı karşıya geldi. Etihad Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, 1-1 berabere bitti.

FULHAM ÖNE GEÇTİ

Mücadeleye etkili başlayan konuk ekip Fulham, 16. dakikada Rodrigo Muniz'in attığı golle deplasmanda 1-0 öne geçti. İlk devrenin geri kalan bölümünde ev sahibi ekibin çabaları sonuç vermeyince Fulham soyunma odasına üstünlükle gitti.

ANDERSON EŞİTLİĞİ GETİRDİ

İkinci yarıya beraberlik golü parolasıyla çıkan Manchester City, rakip kalede kurduğu baskının meyvesini 57. dakikada aldı. Sahneye çıkan Elliot Anderson, fileleri havalandırarak skora 1-1'lik dengeyi getirdi.

GALİBİYET HASRETİ 4 MAÇA ÇIKTI

Kalan dakikalarda her iki takımın da galibiyet golü için geliştirdiği ataklar skoru değiştirmeye yetmedi ve zorlu mücadele 1-1'lik eşitlikle tamamlandı. Bu sonuçla galibiyet hasreti 4 maça çıkan Manchester City, üst üste yaşadığı puan kayıplarına bir yenisini daha ekleyerek 22 puana ulaştı. Fulham ise puanını 11 yaptı.